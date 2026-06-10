La Bersuit y un anuncio que enloquece a los fans de Lali: "Sos inmensa"

Bersuit Vergarabat anunció que se estrenará su colaboración con Lali.

Bersuit Vergarabat y Lali se unieron en un escenario a finales del año pasado y este jueves ese encuentro volverá a cobrar protagonismo en las redes sociales. A través de Instagram, la histórica banda argentina anunció el estreno oficial del videoclip de El Viento Trae Una Copla en su canal oficial de YouTube.

Se trata de la versión en vivo que grabaron junto a la cantante durante los festejos por los 25 años del emblemático álbum Hijos del Culo. La noticia fue comunicada a través de un posteo de la banda lleno de euforia y expectativa: "¡Estamos muy felices! Este jueves 19h estrenamos El Viento Trae Una Copla feat. Lali", escribieron.

En el mismo mensaje, Bersuit destacó el significado especial que tiene la canción y aprovechó para agradecer públicamente a la artista por haber sido parte del proyecto. "Una canción que cruza generaciones y nos recuerda que el hogar siempre viaja con nosotros. Gracias Lali, sos inmensa", expresaron y dejaron en evidencia el cariño y la admiración que surgieron de esta colaboración.

El anuncio llega en un momento particularmente destacado para Lali: apenas días atrás, la cantante protagonizó dos multitudinarios conciertos en River Plate que fueron ampliamente celebrados por el público, la prensa y sus colegas. Con una puesta en escena al máximo nivel, la artista reafirmó su lugar como una de las figuras más importantes de la música argentina actual.

Bersuit Vergarabat.

Ahora los seguidores de ambos proyectos esperan el estreno de este videoclip, que permitirá revivir uno de los cruces más comentados de los últimos tiempos entre una banda fundamental del rock nacional y una artista que continúa ampliando los límites de la música popular argentina.

La acción solidaria de Lali en sus River

La solidaridad también tuvo un lugar destacado en los históricos shows que Lali brindó este fin de semana en el estadio River Plate. Gracias a una campaña impulsada por la propia artista, miles de fanáticos se sumaron a la iniciativa "Ningún pibe con hambre" y colaboraron con la donación de alimentos no perecederos.

La propuesta fue organizada junto a la campaña solidaria "Ningún pibe con hambre", que recibió las contribuciones en los accesos al estadio tras una convocatoria difundida por Lali a través de sus redes sociales. La respuesta del público fue masiva: se lograron reunir más de cuatro toneladas de alimentos.

Según informaron los organizadores, los más de 4.000 kilos recolectados serán distribuidos entre comedores y merenderos de distintos puntos del país que forman parte de esta red comunitaria, reforzando la asistencia alimentaria en sectores que más lo necesitan.