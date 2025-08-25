Bersuit Vergarabat le puso argentinidad a un Ferro agotado: cómo fue el recital

Bersuit Vergarabat se presentó en el Microestadio de Ferro el viernes 22 y sábado 23 de agosto.

Bersuit Vergarabat hizo vibrar a todo el público en el Microestadio de Ferro. El grupo, uno de las más importantes del rock nacional, celebró los 25 años del disco Hijos del culo el viernes 22 y sábado 23 de agosto con un repertorio que también incluyó canciones de otros álbumes y el recital estuvo cargado de argentinidad, fiel a su estilo. Una banda inoxidable y un show que tuvo agite, momentos emotivos, de introspección e invitados: Lali Espósito, Luck Ra, Beto Olguin de Los Pérez García, Willy Bronca y varios músicos para interpretar los clásicos.

El Destape estuvo en la cobertura del sábado 23 y el recital comenzó pasadas las 21 horas en un Microestadio de Ferro repleto de gente, tanto en el campo como en las tribunas. No tocaron el disco en orden, sino que los temas fueron reacomodados para el show y casi todos tuvieron la participación de invitados: Fabricio Rodríguez en armónica; Javier Casalla en violín; Juan Giménez Juk en bajo; y David Gaudiosi en bandoneón, entre otros, ya que también hubo un coro en Negra Murguera. Además de los más conocidos, como el cantante de tango Cucuza Castiello para interpetar Porteño de ley y Grasún; Lali Espósito, quien cantó El viento trae una copla; Luck Ra en Toco y me voy; y Willy Bronca para rapear arriba de la base de La Argentinidad Al Palo.

Si algo se pudo percibir en el recital de Bersuit es la esencia tanguera que tienen implícita en su repertorio, más que nada en Hijos del culo, un disco con una profundidad más plasmada a diferencia de otros. Y el dialecto argentino en cada letra, un detalle que siempre generó cercanía con el público, que de manera frecuente cantaba a viva voz "el que no salta, votó a Milei" o "Milei, basura, vos sos la dictadura", un cántico que la banda celebraba cada vez que se hacía presente. De hecho, en esta misma línea, antes de tocar Vuelos, Juan Subirá dijo unas palabras en apoyo a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo en un contexto donde las agrupaciones por los derechos humanos -y tantos otros rubros- están desprotegidos y atacados por el gobierno de Milei.

Un detalle técnico fue el bajo volumen de los invitados: tanto Lali como Luck Ra, Cucuza y Willy Bronca se escucharon más bajos que el resto de la banda, en especial Dani y Cóndor, los cantantes principales. Algo similar ocurrió con Nano Campoliete con el solo que hizo en Porteño de ley. No fue impedimento para gozar del amplio y rico repertorio que tiene una de las bandas de rock fusión más importantes de Argentina, cuyas últimas canciones del show fueron Se viene y luego Un Pacto, agradeciéndole a su público llamándolos "hijos del culo" en referencia al disco. Casi a las doce de la noche, se retiraron del escenario.