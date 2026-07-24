Subsidios, empleo y educación: los indicadores que posicionan a Formosa por encima del promedio nacional

Un informe elaborado a partir de datos del Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (UBA-CONICET) reveló que Formosa es la jurisdicción argentina con la factura eléctrica más baja para usuarios residenciales con subsidios. El estudio también destaca que la provincia fue una de las pocas que registró crecimiento del empleo privado formal en abril de 2026 y continúa posicionándose entre las jurisdicciones con mayor presencia de estudiantes en establecimientos educativos públicos.

Los datos corresponden a julio de 2026 y toman como referencia un consumo mensual de 265 kWh para usuarios subsidiados. Mientras que la factura promedio a nivel nacional asciende a $58.009, en Formosa el monto es de $25.321, menos de la mitad del promedio del país.

Según el relevamiento difundido por la consultora POLITIKÉ, esta situación responde principalmente a dos factores. Por un lado, la implementación del subsidio provincial "Esfuerzo Formoseño", destinado a usuarios de ingresos bajos y medios, que alcanza al 90% de las categorías subsidiadas y reduce el Valor Agregado de Distribución (VAD), único componente de la factura cuya definición corresponde a la provincia. Por otro, Formosa es la única jurisdicción del país que no incorpora impuestos ni tasas locales en las boletas de energía eléctrica.

El informe destaca que, para los sectores subsidiados, el VAD representa aproximadamente el 35% del valor total de la factura. Por ello, el subsidio provincial adquiere una relevancia significativa frente a los incrementos tarifarios determinados por el Gobierno nacional.

Además del análisis tarifario, el estudio aborda la situación del empleo privado registrado en la Argentina. De acuerdo con los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), desde la asunción del presidente Javier Milei hasta abril de 2026 se perdieron 235.419 puestos de trabajo privados formales en el país.

En este contexto, Formosa se ubicó entre las pocas provincias que lograron registrar una variación mensual positiva del empleo privado formal y fue la única jurisdicción del Nordeste Argentino (NEA) que mostró crecimiento durante el período analizado.

Por otra parte, el informe también pone el foco en el sistema educativo público. Con base en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC correspondiente al cuarto trimestre de 2025, el 68,24% de los estudiantes argentinos de hasta 18 años asisten a establecimientos educativos públicos.

En el caso del aglomerado Formosa, ese porcentaje asciende al 84,1%, posicionando a la provincia entre las que registran una mayor participación de alumnos en instituciones estatales del país.

Los datos reflejan que Formosa presenta indicadores destacados en tres áreas sensibles para la población: el acceso a la energía eléctrica con tarifas subsidiadas, el sostenimiento del empleo formal y la consolidación del sistema educativo público, en un contexto nacional atravesado por dificultades económicas y ajustes en distintos sectores.