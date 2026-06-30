Gestión Insfrán: Formosa volvió a tener la tarifa de luz más baja del país para los usuarios con subsidios

Un informe elaborado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), dependiente de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el CONICET, confirmó que Formosa continúa siendo la provincia con la factura de energía eléctrica más baja del país para los hogares que reciben subsidios nacionales. Además, en el segmento de usuarios sin asistencia estatal, la provincia se mantiene entre los cinco distritos con las tarifas residenciales más bajas de la Argentina.

El relevamiento analizó los cuadros tarifarios vigentes a junio de 2026 para un consumo residencial promedio de 265 kWh mensuales y comparó los valores que pagan los usuarios de todas las distribuidoras eléctricas del país, diferenciando entre quienes reciben beneficios del esquema nacional de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) y quienes abonan la tarifa plena.

En el segmento subsidiado, Formosa registró una factura promedio de $25.321, menos de la mitad del promedio nacional, que alcanzó los $56.044. Detrás de la provincia se ubicaron La Rioja, con una factura promedio de $27.171; el área de concesión de EDESUR, en el Área Metropolitana de Buenos Aires, con $28.348; y EDENOR, con $28.861.

En el caso de los usuarios que no reciben subsidios nacionales, Formosa también mostró un desempeño favorable. La factura promedio fue de $58.219, ubicándose como la quinta tarifa más baja del país, por debajo del promedio nacional de $87.222. Solo las áreas de EDENOR y EDESUR, además de La Rioja y Santa Cruz, registraron costos inferiores.

Desde el Gobierno provincial destacaron que estos resultados reflejan el impacto del programa "Esfuerzo Formoseño", mediante el cual la Provincia subsidia el Valor Agregado de Distribución (VAD), uno de los componentes de la tarifa cuya definición depende exclusivamente de cada jurisdicción.

A esa política se suma la decisión de no incorporar tasas municipales ni otros cargos adicionales en las facturas del servicio eléctrico, una diferencia que, según el informe, contribuye a mantener uno de los cuadros tarifarios más bajos del país.

La comparación regional también mostró una amplia ventaja para Formosa dentro del Nordeste argentino. Mientras la factura promedio subsidiada alcanzó los $25.321 en la provincia, en Misiones ascendió a $46.140, y tanto Chaco como Corrientes registraron un promedio de $57.554.

El estudio del IIEP señala que desde este año comenzó a regir el nuevo esquema nacional de Subsidios Energéticos Focalizados, implementado por la Secretaría de Energía, que modificó los criterios para otorgar bonificaciones sobre el precio mayorista de la electricidad y estableció diferentes mecanismos de actualización tarifaria según cada jurisdicción.

En ese contexto, el informe sostiene que las diferencias entre las tarifas provinciales no obedecen únicamente a cuestiones técnicas o de costos operativos, sino también a las políticas regulatorias, tributarias y de subsidios que aplica cada provincia.