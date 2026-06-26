Formosa desmintió versiones sobre la tarifa eléctrica y apuntó contra la quita de subsidios de Milei

En el marco de la quita de subsidios eléctricos por parte del Gobierno nacional y frente a la desinformación que atribuyó al Gobierno provincial la responsabilidad por el aumento de la tarifa eléctrica, el Gobierno de Formosa salió a desmentir y aclaró los hechos referidos a sus políticas energéticas.

En diálogo con Agenfor, fue en este contexto que la diputada provincial Claudia Villarruel lo consideró una “actitud irresponsable” la de “exhibir números que no tienen sustento técnico ni legal”.

“Solo demuestra una campaña de desinformación ante tantos usuarios que día a día tienen que afrontar las políticas de ajuste del Gobierno nacional”, detalló la legisladora peronista.

“La tarifa eléctrica de Formosa es la más competitiva a nivel nacional; y esta afirmación tiene sustento académico a través del informe de la UBA-CONICET, que ubica a la provincia, para un consumo de 265 KW/hs en $25.321; a Misiones en $41.834; a Corrientes en $57.554; y a Chaco en $42.013”, indicó la legisladora poniendo en claro los números.

Además, destacó que el informe posiciona a Formosa como la provincia con el Valor Agregado de Distribución (VAD) más bajo de la región y por debajo del promedio nacional.

En cuanto a que el VAD aumentó el 220 %, Villarruel aseguró que el dato es falso y “responde a una campaña que pretende confundir a los consumidores, ocultando que los verdaderos responsables del aumento son el Gobierno nacional a los cuales acompañan”.

Asimismo, explicó que por cada $100 abonados por el servicio eléctrico, $56,4 corresponden al costo de abastecimiento mayorista, $17,4 al IVA, único impuesto aplicado en Formosa, y $26,3 al VAD.

Y agregó: “De este análisis surge evidente que más del 74% de cada cien pesos pagados a la distribuidora son retenidos por el Gobierno nacional; y solo el 26% es destinado para el mantenimiento y operación de la empresa REFSA”.

Variaciones de energía

Respecto, a las variaciones de energía, Villaruel reprochó que “no se puede decir que asciende al 118%” ya que, del análisis de las normativas de los organismos competentes, como es la Secretaría de Energía, “se desprende que la variación asciende al 300%, dato que surge de analizar la variación de la resolución 883/23 del Gobierno anterior con la actual 109/26”.

“Otros conceptos que integran la tarifa son los referentes a la potencia y el transporte, partiendo de las mismas normas ya citadas se puede observar que las variaciones son de transporte 5572% y de la potencia variación del 9906%”, detalló.

Sobre el final, Villarruel concluyó que los datos expuestos por la oposición son falsos y agregó: “Mienten en cuanto al aumento del servicio de energía eléctrica, eludiendo la responsabilidad que les cabe sobre la decisión política de aumentar el servicio eléctrico”.