Desde Formosa cuestionaron la política energética de Milei y reclamaron por una tarifa diferencial para el Norte Grande

Tras las políticas energéticas impulsadas por el Gobierno nacional, el presidente del directorio de Recursos y Energía Formosa S.A. (REFSA), Fernando De Vido, sostuvo que los incrementos tarifarios derivados de la quita de subsidios y la desregulación del sector afectan especialmente a las provincias del norte argentino.

Según señaló, las medidas implementadas por la administración de Javier Milei provocaron subas que, en algunos componentes del servicio eléctrico, alcanzaron niveles muy superiores a la evolución de los salarios. Así afirmó que el costo de la potencia registró aumentos de hasta el 10.000%, mientras que otros conceptos crecieron alrededor del 3.800%.

Norte Grande

El funcionario destacó la postura del gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, que integran el bloque del Norte Grande, y quienes reclamaron por un tratamiento más equitativo por parte de la Nación en materia energética.

En ese marco, recordó que a comienzos de junio los gobernadores de la región mantuvieron una reunión en la sede del Consejo Federal de Inversiones junto al ministro del Interior, Diego Santilli, y al secretario general del organismo, Ignacio Lamothe, para analizar distintas iniciativas vinculadas al desarrollo regional.

Uno de los planteos centrales fue el proyecto de Zonas Cálidas la creación de una tarifa diferencial para las provincias del norte durante los meses de altas temperaturas, tomando como antecedente los beneficios que ya reciben otras regiones del país por sus condiciones climáticas.

“Los gobernadores han insistido en la necesidad de una tarifa diferencial para alcanzar condiciones de mayor equidad respecto de otras zonas que cuentan con beneficios específicos, como ocurre con las regiones de bajas temperaturas”, remarcó.

Las demandas

En tanto, el titular de REFSA se refirió a la situación del gas natural en el norte argentino y reclamó avances en la infraestructura necesaria para garantizar el abastecimiento energético. En particular, señaló la necesidad de habilitar plenamente el Gasoducto del NEA y asegurar los cupos de gas requeridos para promover inversiones productivas en la región.

Además destacó que Formosa mantiene una de las tarifas eléctricas más bajas del país para los usuarios finales gracias al esfuerzo financiero realizado por el Gobierno provincial. Según explicó, ello es posible mediante inversiones en infraestructura, absorción de parte de los costos de distribución y políticas orientadas a sostener el acceso al servicio.

Finalmente, De Vido sostuvo que “este modelo económico libertario no contempla el desarrollo del interior del país” y consideró que tampoco ofrece respuestas para los sectores en mayor situación de vulnerabilidad, que son los más afectados por el incremento de los costos energéticos.