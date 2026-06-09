El Gobierno de Milei acelera el ajuste en el territorio nacional: aumentó el gas y golpea fuerte al NEA

El Gobierno nacional oficializó un nuevo incremento en el precio del gas propano indiluído por redes, una medida que tendrá impacto directo en provincias que dependen de este sistema de abastecimiento energético, entre ellas Formosa. Con el nuevo esquema, el precio del gas propano pasará a representar el 60% del Precio de Paridad de Exportación (PPE)

La decisión quedó plasmada en la Resolución 126/2026 de la Secretaría de Energía y en disposiciones complementarias del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENREGE), que modificaron el mecanismo utilizado para calcular el valor del combustible.

Esta decisión profundiza un proceso de reducción gradual de subsidios que comenzó en 2024. Según los antecedentes citados en la normativa, el porcentaje trasladado a las facturas era del 25% en marzo de ese año, ascendió al 40% en junio de 2025 y ahora alcanzó el 60%.

Impacto en las provincias sin gas natural

La actualización tarifaria alcanza a usuarios de Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, Chubut, Santa Cruz, Neuquén, Mendoza, Buenos Aires y Santa Fe, especialmente en localidades que no cuentan con acceso a la red de gas natural y dependen del suministro de gas propano por redes.

En el caso del Nordeste Argentino, los nuevos cuadros tarifarios muestran algunos de los valores más elevados del país. Según los datos difundidos, Formosa registró el mayor cargo por consumo para usuarios residenciales sin subsidios, con un valor de $502,93 por metro cúbico. Le siguen Chaco, con $463,51, y Misiones, con $458,47.

La medida también repercutirá en pequeños comercios y emprendimientos que utilizan este sistema energético, ya que los nuevos cuadros contemplan cargos fijos que, en algunas localidades, superan los 30 mil pesos mensuales antes de contabilizar el consumo.

Menos subsidios y actualizaciones automáticas

Desde el Gobierno nacional justificaron la medida en el marco de la emergencia energética y la necesidad de reducir el costo fiscal de los subsidios. Sin embargo, uno de los aspectos que genera mayor preocupación es que el nuevo mecanismo prevé actualizaciones automáticas cada vez que se modifique el precio internacional de referencia del propano.

Esto implica que las tarifas quedarán sujetas a la evolución del mercado externo, lo que traslada a los usuarios las variaciones que registre el combustible en los mercados internacionales.

Para las provincias del Norte Grande, donde amplios sectores de la población aún no cuentan con acceso al gas natural, la decisión representa un nuevo incremento en un servicio considerado esencial, especialmente durante los meses de bajas temperaturas.