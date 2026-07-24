Quién es la novia de Lamine Yamal: así es Inés García y su historia de amor

La joven creadora de contenido nació en Sevilla y desarrolla su carrera en el mundo de la moda, el lifestyle y los viajes

La vida sentimental de Lamine Yamal continúa despertando gran interés entre los fanáticos del fútbol y las redes sociales. En los últimos meses, el nombre de Inés García ganó protagonismo tras ser vista junto al futbolista del FC Barcelona en diferentes eventos y viajes, consolidándose como una de las parejas más comentadas del momento.

Quién es Inés García, la novia de Lamine Yamal

Inés García es una creadora de contenido e influencer española de 21 años nacida en Sevilla, ciudad en la que reside actualmente. Antes de que trascendiera su relación con el futbolista, ya contaba con una importante presencia en redes sociales gracias a sus publicaciones vinculadas a la moda y el estilo de vida.

La joven llevaba varios años desarrollando su carrera en el mundo digital, compartiendo contenido sobre tendencias, viajes y experiencias personales. Sin embargo, su popularidad creció considerablemente luego de ser vinculada sentimentalmente con Lamine Yamal.

Aunque en un primer momento ambos optaron por mantener un perfil bajo, las apariciones públicas comenzaron a multiplicarse. Las escapadas románticas a Grecia, los looks con marcas de lujo y la presencia de la influencer en la cena de cierre de temporada del FC Barcelona terminaron por confirmar la relación ante la mirada de los seguidores de ambos.

El crecimiento de Inés García como influencer

La carrera profesional de Inés García también experimentó un importante impulso durante el último año. Hasta hace pocos meses, la joven reunía más de 140.000 seguidores en Instagram, una cifra que aumentó notablemente tras la repercusión de su romance con el jugador español.

Actualmente, supera los 400.000 seguidores en Instagram y acumula más de 800.000 en TikTok, posicionándose como una de las influencers españolas con mayor crecimiento reciente.

Además, forma parte de In Management, una de las agencias de representación más reconocidas del sector digital en España, impulsada por la creadora de contenido Dulceida. Gracias a ello, comenzó a participar en campañas publicitarias y eventos de importantes marcas, ampliando su presencia dentro del mundo del entretenimiento y la moda.

Su actividad en redes sociales continúa centrada en contenidos relacionados con el lifestyle, los viajes y las tendencias, aunque su vínculo con el futbolista la convirtió en una figura seguida tanto por los aficionados del deporte como por los usuarios interesados en la cultura influencer.

Cómo se conocieron Lamine Yamal e Inés García

En pocos meses, la influencer multiplicó su cantidad de seguidores y comenzó a posicionarse como una de las figuras digitales españolas con mayor crecimiento

El comienzo de la relación entre Lamine Yamal e Inés García estuvo rodeado de rumores y versiones que circularon durante varias semanas en redes sociales y medios especializados.

Una de las historias más difundidas aseguraba que ambos se habían conocido en una tienda, cuando el futbolista ayudó a la influencer tras un inconveniente con una tarjeta bancaria. Sin embargo, esa versión fue desmentida por la propia creadora de contenido.

Fue durante un viaje hacia Los Ángeles para acompañar al delantero durante el Mundial cuando la joven decidió contar públicamente cómo había comenzado la historia de amor.

La verdadera historia de amor entre Lamine Yamal e Inés García

Según explicó Inés García a través de un video publicado en sus redes sociales, el primer contacto con el jugador del FC Barcelona ocurrió de manera virtual y no en un encuentro casual.

La influencer reveló que ambos comenzaron a hablar a través de las redes sociales, poniendo fin a las especulaciones que se habían instalado sobre el origen del vínculo.

Desde entonces, la pareja ha sido vista compartiendo distintos momentos juntos, consolidando una relación que despierta gran interés entre los seguidores del futbolista y la creadora de contenido. Mientras Lamine Yamal continúa brillando dentro del campo de juego, Inés García sigue expandiendo su carrera como influencer y figura del mundo digital.