Recitales y conciertos en junio 2026: qué artistas y bandas de música tocan en Argentina

Andrés Calamaro, uno de los grandes nombres para junio.

Junio de 2026 llega cargado de grandes ofertas de artistas que se presentarán con sus distintos proyectos en Argentina. Es un país donde el público se debe a sus ídolos y se espera como siempre grandes momentos arriba del escenario (y debajo también). Las ofertas son variadas y van desde artistas vinculados al rock nacional, melódicos y también nombres importantes de afuera del país.

Andrés Calamaro

3 y 8 de junio – Movistar Arena (Buenos Aires)

Andrés Calamaro es una de las figuras más influyentes del rock en español. Exintegrante de Los Abuelos de la Nada y líder de Los Rodríguez, construyó una sólida carrera solista con discos fundamentales como "Alta suciedad" y "Honestidad brutal". En la actualidad continúa girando por América Latina y Europa, reafirmando su vigencia artística con repertorios que combinan clásicos y material reciente.

Oliver Tree

4 de junio – Niceto Club (Buenos Aires)

El estadounidense Oliver Tree se convirtió en un fenómeno global gracias a su combinación de pop alternativo, electrónica y humor visual. Con millones de reproducciones en plataformas digitales y una fuerte presencia en redes sociales, llega por primera vez al circuito local en uno de los shows internacionales más atractivos del mes.

Soda Stereo

4 y 10 de junio – Movistar Arena (Buenos Aires)

La música de Soda Stereo continúa convocando multitudes décadas después de su formación. Los conciertos previstos para junio celebran el legado de la banda liderada por Gustavo Cerati, una de las agrupaciones más importantes de la historia del rock latinoamericano. Su repertorio sigue siendo una referencia para nuevas generaciones de músicos y oyentes, que buscan de una forma diferente conocer lo que supo ser la banda bajo este formato.

Soda Stereo Ecos vuelve.

Diego Torres

5 de junio – Movistar Arena (Buenos Aires)

Diego Torres mantiene una carrera sólida que combina pop, baladas y canciones de fuerte impronta latinoamericana. Con más de tres décadas de trayectoria, continúa presentando nuevo material mientras revisita éxitos que marcaron distintas etapas de su carrera.

Barbi Recanati y Lucy Patané

5 de junio – Teatro Flores (Buenos Aires)

Dos de las artistas más destacadas del rock alternativo argentino compartirán escenario en una fecha especial. Barbi Recanati, exlíder de Utopians, se consolidó como solista y referente cultural, mientras que Lucy Patané es una de las guitarristas y compositoras más respetadas de la escena independiente actual.

Perras on the Beach

5 de junio – C Art Media (Buenos Aires)

13 de junio – Rosario

14 de junio – Córdoba

La banda mendocina liderada por Simón Poxyran se mantiene como uno de los proyectos más influyentes de la nueva psicodelia argentina. Tras varios cambios estéticos y sonoros, el grupo continúa ampliando su público con una propuesta que combina rock, pop experimental y sensibilidad generacional.

Shaila

5 de junio – La Trastienda (Buenos Aires)

Referentes históricos del punk melódico argentino, Shaila continúa celebrando una trayectoria que supera los treinta años. La banda mantiene una base de seguidores fieles y sigue siendo una de las voces más respetadas dentro de la escena independiente nacional.

Lali

6 de junio – Estadio River Plate (Buenos Aires)

Lali atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. Convertida en una estrella del pop latino, la cantante y actriz logró consolidar una proyección internacional sin perder su fuerte vínculo con el público argentino. Su presentación en River representa uno de los eventos más convocantes del año.

Eruca Sativa

6 de junio – Lomas de Zamora

11 de junio – Niceto Club (Buenos Aires)

El trío formado por Lula Bertoldi, Brenda Martin y Gabriel Pedernera se mantiene como una de las bandas más sólidas del rock argentino contemporáneo. Su combinación de potencia instrumental y compromiso artístico les permitió consolidarse tanto en Argentina como en distintos mercados internacionales.

Skay y Los Fakires

6 de junio – Rosario

Skay Beilinson, histórico guitarrista de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, continúa desarrollando una exitosa carrera solista junto a Los Fakires. Sus conciertos conservan el espíritu ricotero y convocan a miles de seguidores en todo el país.

Micro TDH

7 de junio – Groove (Buenos Aires)

El venezolano Micro TDH es una de las voces más reconocidas de la música urbana latinoamericana. Su crecimiento en los últimos años lo posicionó como una figura destacada dentro del rap melódico y el pop urbano.

Pulp

12 de junio – Movistar Arena (Buenos Aires)

La legendaria banda británica liderada por Jarvis Cocker regresa a la Argentina en el marco de su nueva gira internacional. Considerados uno de los máximos exponentes del britpop, los autores de "Common People" atraviesan una renovada etapa de actividad que ha despertado gran interés entre sus seguidores.

El Plan de la Mariposa

13 de junio – Movistar Arena (Buenos Aires)

La agrupación oriunda de Necochea continúa expandiendo su convocatoria. Con una propuesta que mezcla rock, folk y elementos latinoamericanos, se convirtió en uno de los fenómenos de crecimiento más sostenido dentro de la escena nacional de los últimos años.

Los Auténticos Decadentes

13 de junio – Rosario

Con casi cuatro décadas de trayectoria, Los Auténticos Decadentes siguen siendo una de las bandas más populares de Argentina. Su repertorio de clásicos festivos mantiene plena vigencia y continúa generando convocatorias masivas en toda Latinoamérica.

Virus

13 de junio – Niceto Club (Buenos Aires)

La histórica banda nacida en La Plata mantiene vivo el legado de Federico Moura a través de nuevas presentaciones que revalorizan su enorme influencia sobre el rock y el pop argentino contemporáneo.

Q'Lokura

17 de junio – Movistar Arena (Buenos Aires)

El dúo cordobés protagoniza uno de los mayores fenómenos actuales del cuarteto. Con millones de reproducciones digitales y una creciente convocatoria en vivo, Q'Lokura representa el presente de uno de los géneros más populares del país.

Shame

17 de junio – Niceto Club (Buenos Aires)

La banda británica de post-punk llega a la Argentina consolidada como una de las propuestas más interesantes de la nueva escena inglesa. Su sonido intenso y sus celebradas actuaciones en vivo los convirtieron en referentes del género.

Ángela Leiva

18 de junio – Movistar Arena (Buenos Aires)

Ángela Leiva es una de las artistas más populares de la música tropical argentina. Su presente combina éxitos musicales, participaciones televisivas y una creciente expansión hacia nuevos públicos.

Ángela Leiva es otra de las voces que dirá presente.

Wos

19 de junio – Microestadio Club Lanús

Wos se consolidó como una de las voces más relevantes de la música argentina actual. Tras su irrupción en las batallas de freestyle, construyó una carrera artística que combina rap, rock y experimentación sonora, con gran impacto cultural y generacional.

Serú Girán por David Lebón y Pedro Aznar

19 y 21 de junio – Movistar Arena (Buenos Aires)

David Lebón y Pedro Aznar vuelven a reunirse para interpretar el repertorio de Serú Girán, una de las bandas fundamentales de la historia del rock argentino. Los conciertos prometen un recorrido por canciones que marcaron a varias generaciones.

Dante Spinetta

20 de junio – Córdoba

26 de junio – Niceto Club (Buenos Aires)

Ganador de múltiples premios y referente de la fusión entre funk, hip hop y rock, Dante Spinetta atraviesa una etapa de gran reconocimiento artístico. Sus recientes trabajos fueron celebrados tanto por la crítica como por el público.

La Konga

23 de junio – Movistar Arena (Buenos Aires)

El grupo cordobés es actualmente uno de los máximos exponentes del cuarteto. Su crecimiento en plataformas digitales y la repercusión de sus colaboraciones con artistas de distintos géneros impulsaron una expansión sin precedentes para la banda.

Babasónicos

25 de junio – Movistar Arena (Buenos Aires)

Babasónicos continúa siendo una referencia central del rock argentino. Con más de tres décadas de trayectoria, la banda liderada por Adrián Dárgelos mantiene una notable capacidad de renovación artística y una fuerte convocatoria en vivo.

Juan Ingaramo

25 de junio – Niceto Club (Buenos Aires)

El músico cordobés se consolidó como una de las voces más originales del pop argentino contemporáneo. Su propuesta combina elementos de la canción popular, la electrónica y la música urbana.

Gilsons

28 de junio – C Art Media (Buenos Aires)

El trío brasileño formado por descendientes de Gilberto Gil se destaca por su mezcla de samba, MPB y pop contemporáneo. Su creciente reconocimiento internacional los posiciona como una de las nuevas propuestas más atractivas de la música brasileña.

Valeria Lynch

28 de junio – Movistar Arena (Buenos Aires)

Dueña de una de las voces más emblemáticas de la música popular argentina, Valeria Lynch continúa desarrollando una intensa actividad artística. Su vigencia y capacidad interpretativa la mantienen como una figura central del espectáculo nacional.

Superchunk

2 de junio – Niceto Club (Buenos Aires)

Pioneros del indie rock estadounidense desde finales de los años ochenta, Superchunk llega a la Argentina como parte de una gira internacional. La banda mantiene intacto su prestigio dentro del circuito alternativo global y continúa publicando material nuevo con gran recepción crítica.