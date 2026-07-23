Luis Majul se la pudrió a Wanda Nara por sus cursos.

Durante la emisión de su programa radial, el periodista ultra oficialista Luis Majul dedicó unas palabras al reciente proyecto comercial presentado por la empresaria Wanda Nara. El conductor preferido de Javier Milei trató de "curro" al emprendimiento de la conductora de MasterChef y dijo que Wanda podría recaudar millones de dólares.

Majul arrancó criticando a la modelo y trató al proyecto como un "curro" para luego proponer un análisis contable: "Hicimos la cuenta... Si este curro, perdón, si este negocio le sale bien a Wanda Nara, el negocio de la convocatoria, cursos virtuales con unas cápsulas que no las terminé de entender... le quedarían 10 millones de dólares".

Wanda Nara durante su etapa como conductora de MasterChef Celebrity.

Majul repasó el alcance potencial de la iniciativa basándose en el volumen de fanáticos que la siguen en plataformas digitales. "Suponiendo que el 1% de sus seguidores —tiene 17 millones de seguidores— acepte pagar 100 lucas, 100.000 pesos por única vez, o 67 dólares... Wanda Nara se quedaría con prácticamente 11 millones de dólares o 10 millones de dólares", calculó el periodista.

Tras detallar la abrumadora cifra final —descontando eventuales impuestos o gastos—, el conductor remarcó: "Si esto le sale bien, se quedaría con 10 millones u 11 millones de dólares".

La frase de Ricardo Darín que citó Majul

Para cerrar su reflexión sobre el fenómeno mediático y comercial de la modelo, Majul apeló a una frase de Ricardo Darín para definir su habilidad empresarial. "Tiene razón nuestro querido y común amigo Ricardo Darín cuando dice: 'Soy Team Wanda porque Wanda se inventó a sí misma y es genial, es muy inteligente'", concluyó.

De qué se trata "Academia Wanda", el curso para emprendedoras

La propuesta lanzada por Wanda Nara está orientada a mujeres que buscan alcanzar la independencia laboral y desarrollar sus propios proyectos. Según detalló la propia empresaria, la capacitación consta de 10 módulos narrados por ella misma, material interactivo y tres contenidos adicionales con consejos para manejar redes sociales, estrategias de venta y herramientas de protección frente a la exposición mediática.

El acceso al curso es de por vida y tiene un valor de $100.000 pesos dentro de la Argentina y de 67 dólares para las inscripciones internacionales.