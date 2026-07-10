Un debate radial que comenzó con una charla sobre el 9 de julio y el Día de la Independencia terminó derivando en una fuerte discusión sobre la identidad nacional por parte del periodista ultra oficialista Luis Majul. La premisa del programa fue "¿Qué te hace sentir argentino?" y las respuestas del comunicador preferido de Javier Milei sorprendieron a sus propios columnistas y a los oyentes.

Todo empezó cuando la columnista del ciclo definió al mate como su principal símbolo de pertenencia. "Me hace sentir argentina, por supuesto, ir con el mate a todos lados", aseguró, y agregó que reconocer a un compatriota tomando mate en el exterior genera un lazo de solidaridad inmediato: "Sabés que el que está allá tomando mate es argentino y que si le pedís uno, te lo va a dar".

Pero esa afirmación no pasó desapercibida para Majul, quien salió al cruce con una mirada mucho más escéptica. El conductor puso en duda que cargar el termo y el mate por la calle sea realmente un símbolo profundo de identidad, y lo comparó con una tendencia pasajera, tan reemplazable como cualquier otro objeto de moda. Llevado al absurdo, planteó si portar un café con leche o una bandera de dulce de leche no generaría el mismo efecto.

La crítica de fondo: "No somos excepcionales"

El verdadero punto de tensión del debate, sin embargo, llegó cuando Majul se definió como un "ciudadano del mundo", tomando distancia de las pasiones tradicionales y apuntó directamente contra uno de los rasgos que, según su análisis, más lo incomodan del carácter nacional.

"A mí lo que no me gusta de ser argentino es la singularidad, la idea de que somos distintos a todos. Como que somos excepcionales", sostuvo, cuestionando el carácter identitario de Argentina.

Majul fue todavía más lejos al describir cómo, según su mirada, ese sentimiento de excepcionalidad suele traducirse en una actitud despectiva hacia los países vecinos: "Che, somos argentinos pero no somos ni bolivianos, ni paraguayos, ni franceses... ¡Guarda que somos argentinos!", ironizó, imitando el tono con el que —a su entender— muchos compatriotas remarcan una supuesta superioridad frente a otras nacionalidades.