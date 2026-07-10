Techint perdió otra licitación clave para Vaca Muerta

El grupo Techint recibió un nuevo golpe al quedar afuera de una de las principales licitaciones asociadas al desarrollo de Vaca Muerta, repitiéndose el escenario de enero pasado tras los frecuentes ataques verbales del presidente, Javier Milei, al CEO de la empresa, Paolo Rocca.

Se trata de la construcción del gasoducto central del proyecto Argentina LNG, que quedó en manos del consorcio compuesto por la empresa estadounidense Pumpco, la italiana Bonatti y la argentina Contreras Hermanos. La obra, estimada en alrededor de 1.200 millones de dólares, apunta a incrementar las exportaciones de gas natural licuado (GNL).

El proceso licitatorio fue promovido por la alianza integrada por YPF, la compañía italiana ENI y XRG, la división internacional de inversiones energéticas perteneciente a la petrolera emiratí ADNOC.

La iniciativa contempla la instalación de dos gasoductos paralelos de 527 kilómetros de extensión, que conectarán el núcleo de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, con el puerto rionegrino cercano a la zona de Sierra Grande. Desde ese punto se proyecta enviar GNL hacia diversos destinos internacionales.

Pumpco lidera el consorcio que resultó adjudicatario. La firma es una subsidiaria de MasTec, empresa bajo el control del empresario cubanoestadounidense Jorge Mas, quien además es uno de los propietarios del Inter Miami, equipo en el que juega Lionel Messi.

La alianza también cuenta con la participación de la italiana Bonatti, mientras que Contreras Hermanos estará a cargo del componente local de ingeniería y construcción.

Sin embargo, el comienzo efectivo de las obras estará sujeto a que se apruebe la decisión final de inversión (FID) de Argentina LNG, una definición que se espera para finales de este año o para los primeros meses de 2027.

Después de concretarse esa instancia, se procederá a la firma del contrato definitivo y se pondrán en marcha los trabajos de construcción del gasoducto. La obra es considerada un componente clave para posicionar a la Argentina entre los mayores exportadores de gas natural licuado a nivel mundial.

Los recientes reveses de Techint en las licitaciones

Para Techint, que se presentó en asociación con Sacde, este resultado representa además la segunda caída consecutiva en procesos licitatorios estratégicos destinados a desarrollar infraestructura para la exportación de gas proveniente de Vaca Muerta.

Unas semanas antes, el conglomerado liderado por Paolo Rocca ya había sido desplazado de otra obra fundamental del proyecto Southern Energy (SESA), luego de haber perdido también, en enero pasado, el contrato para suministrar los caños de esa iniciativa frente a la compañía india Welspun.

La adjudicación se resolvió a través de una subasta inversa electrónica, una modalidad que no tenía antecedentes en la Argentina para obras de estas características. Bajo ese esquema, los participantes finalistas fueron bajando sus propuestas económicas sin saber cuál era el monto ofrecido por el rival.

Fuentes de la actividad señalaron que la propuesta de Techint-Sacde fue superada por una diferencia equivalente al 15% del valor cotizado, una brecha que resultó decisiva para que la adjudicación quedara en manos del consorcio internacional.