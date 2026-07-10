Oriente Medio continúa atravesando un escenario de alta fragilidad. Estados Unidos e Irán mantienen abiertas las conversaciones técnicas para intentar consolidar un acuerdo que ponga fin al conflicto, mientras Teherán culminó el funeral del líder supremo Alí Jamenei en medio de una ceremonia con una fuerte carga simbólica y política. Al mismo tiempo, la Agencia Internacional de la Energía advirtió que una nueva escalada militar podría alterar el equilibrio del mercado petrolero y volver a afectar el suministro mundial de crudo. El minuto a minuto de la guerra entre Irán, Estados Unidos, Israel y Líbano, hoy viernes 10 de julio.
EE.UU. e Irán mantienen las negociaciones mientras crece la incertidumbre en Oriente Medio
Washington confirmó que continúan las conversaciones técnicas con Teherán para avanzar hacia un acuerdo de paz. En paralelo, Irán concluyó las ceremonias fúnebres por el ayatolá Alí Jamenei.
Hace 2 horas
Hamas disolvió el Gobierno de Gaza e Israel tildó la medida de "maniobra"
Ante el anuncio del grupo palestino, el gobierno israelí respondió: "Mientras Hamas conserve sus armas, cualquier gobierno civil funcionará, por supuesto, según lo dicte Hamas". Silencio de Estados Unidos.
FOTO DE ARCHIVO: Vista general de los escombros de edificios residenciales destruidos durante la ofensiva israelí y de las tiendas de campaña que dan cobijo a los palestinos desplazados en la ciudad de Gaza
Hamas anunció este lunes que disolvió su gobierno en Gaza y que está dispuesto a ceder el poder a un grupo de tecnócratas palestinos, una medida que describió como un paso adelante en el plan respaldado por Estados Unidos para el enclave, pero que Israel tachó de "maniobra".
Hace 2 horas
Estados Unidos reactivó la guerra y pone en jaque las negociaciones de paz con Irán
El Comando Central estadounidense anunció el lanzamiento de ataques contundentes contra territorio iraní. Acusaron a Teherán de haber atacado primero a tres buques petroleros en el estrecho de Ormuz el lunes por la noche. El gobierno persa prometió "tomar medidas decisivas" para proteger sus intereses y seguridad nacional.
El Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos anunció este martes que volvió a bombardear Irán como respuesta a un ataque del país persa contra tres barcos petroleros que atravesaban el estrecho de Ormuz el lunes a la noche, tal como denunció ayer la agencia de monitoreo británica. Desde Teherán acusaron a Washington de violar el memorando de entendimiento firmado hace algunas semanas, aunque no respondieron a las acusaciones de ataque contra los barcos comerciales. Ambos señalamientos fueron difundidos por las cancillerías de cada país.
Hace 2 horas
La escalada entre EEUU e Irán podría amenazar el superávit del mercado petrolero de 2027, según la AIE
Bombas de extracción del yacimiento petrolífero de Airankol, explotado por Caspiy Neft en la región de Atyrau, Kazajistán
Una reciente escalada de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán podría trastocar la previsión de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) de un importante superávit del mercado petrolero el próximo año, dijo el organismo el viernes, mientras la oferta mundial aumentó en junio tras la reapertura del estrecho de Ormuz, aunque seguía por debajo de los niveles previos a la guerra.
Hace 23 horas
Irán denuncia un ataque de EE.UU. contra el perímetro de la central nuclear de Bushehr
El gobierno de los Estados Unidos acusó a Irán de atacar una serie de barcos en Ormuz y lanzó una ola de nuevos bombardeos. Teherán lo negó y respondió con misiles contra países aliados de Washington en el Golfo. Ahora denuncian que atacaron zonas cercanas a un reactor nuclear.
14:01 | 08/07/2026
El petróleo se disparó más del 8% y superó los US$ 80 tras las amenazas de Trump
La ruptura del pacto de tregua firmado hace dos semanas provocó un temblor en los mercados de materias primas. El barril de crudo Brent tocó máximos que no se veían desde junio y el gas europeo subió un 5%.
12:29 | 08/07/2026
Trump amenaza con nuevos ataques contra Irán: "Los vamos a golpear fuerte"
El presidente de Estados Unidos dio por terminado el alto el fuego y amenazó con reimponer un bloqueo naval en el Estrecho de Ormuz. Exigió la desnuclearización total de Teherán como condición para volver a negociar.
11:30 | 08/07/2026
El FMI bajó al 3% su previsión de crecimiento global por la guerra en Medio Oriente
El organismo estimó que la economía mundial crecerá un 3% en 2026. Advirtió que la inflación subirá al 4,7% por el encarecimiento de la energía y el impacto del conflicto que involucra a EE.UU., Israel e Irán.
FOTO DE ARCHIVO: Vista del logotipo del Fondo Monetario Internacional (FMI) en su sede de Washington, D.C.
07:07 | 08/07/2026
Máxima tensión: EE. UU. escaló los ataques y suenan sirenas en Bahrein y Qatar
El martes, el gobierno de los Estados Unidos acusó a Irán de atacar una serie de barcos en Ormuz y lanzó una ola de nuevos bombardeos. Teherán lo negó y respondió con misiles contra países aliados de Washington en el Golfo. Bahréin y Qatar activaron sus alarmas antiaéreas, según medios locales.
07:08 | 07/07/2026
EE.UU. vuelve a bombardear a Irán y lo acusa de atacar barcos en Ormuz
Lo anunció el Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Dijo que los bombardeos van a "imponer costos importantes" a Irán y acusó a la República Islámica de "una agresión no provocada, peligrosa y una clara violación del alto el fuego". Las negociaciones de paz, al borde de la ruptura.
El presidente de Líbano, Joseph Aoun.
10:36 | 06/07/2026
Israel no permite que los libaneses vuelvan a sus casas y sigue atacando
El Ejército israelí destruyó más de 90.000 casas en el sur del territorio ocupado y todavía más de 600.000 libaneses esperan por volver a sus casas. En paralelo, denunciaron que un buque petrolero comercial fue atacado por "un proyectil de origen desconocido" en el estrecho de Ormuz.
10:06 | 05/07/2026
Otro día del funeral de Jamenei en Irán: millones de personas participan
Las ceremonias fúnebres del ayatolá concluirán el 9 de julio en Mashhad, la ciudad donde nació en 1939. El mandatario será enterrado allí en el santuario del imán Reza, cuya tumba es uno de los lugares de peregrinación más importantes para los chiíes.
El funeral de Jamenei en Irán, en vivo.
17:43 | 04/07/2026
El DT de Egipto estalló de felicidad y le dedicó el triunfo a Palestina
Tras vencer a Asutralia por penales y avanzar a octavos de final del Mundial 2026, Hossam Hassan tuvo un gesto conmovedor.
Egipto hizo historia en el Mundial 2026, eliminó a Australia por penales y su DT Hossam Hassan dedicó la clasificación a Palestina con un gesto conmovedor.
11:11 | 04/07/2026
Millones despiden al ayatolá Alí Jamenei mientras Cisjordania sigue bajo ataque israelí
Una multitud colmó las calles de Teherán para el cortejo fúnebre del ex ayatolá Alí Jamenei, asesinado en febrero cuando comenzó la guerra con Estados Unidos. En paralelo, el Ejército israelí lanzó un ataque aéreo sobre una aldea cisjordana e hirió a tres palestinos.
07:38 | 03/07/2026
Trump redobla la presión sobre la OTAN mientras Irán inicia los funerales de Alí Jamenei
El presidente de Estados Unidos volvió a cuestionar a sus aliados por el gasto en defensa y por no acompañar la ofensiva contra Irán. El dirigente republicano aseguró que las negociaciones nucleares avanzan con resultados favorables para Washington. En paralelo, Teherán dio inicio a las ceremonias fúnebres de Alí Jamenei.
Donald Trump y el actual líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei.
07:39 | 02/07/2026
Israel continúa atacando Líbano y Gaza, mientras se activan las alarmas en su territorio
El gobierno de Israel sigue presionando a Irán en el marco de las negociaciones por el paso por el estrecho de Ormuz. En paralelo, su ejército atacó con drones el sur de Gaza y un hospital en el Líbano, mientras se activaron las alarmas antiaéreas en dos localidades del norte israelí.