EE.UU. e Irán mantienen las negociaciones mientras crece la incertidumbre en Oriente Medio

El Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos anunció este martes que volvió a bombardear Irán como respuesta a un ataque del país persa contra tres barcos petroleros que atravesaban el estrecho de Ormuz el lunes a la noche, tal como denunció ayer la agencia de monitoreo británica. Desde Teherán acusaron a Washington de violar el memorando de entendimiento firmado hace algunas semanas, aunque no respondieron a las acusaciones de ataque contra los barcos comerciales. Ambos señalamientos fueron difundidos por las cancillerías de cada país.