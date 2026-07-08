El petróleo se disparó más del 8% y superó los US$ 80 tras las amenazas de Trump a Irán

Las alarmas de los mercados financieros e industriales del planeta se encendieron en una jornada de extrema volatilidad. Los precios internacionales del petróleo registraron una suba superior al 8% luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diera por roto el alto el fuego con Irán y amenazara con nuevos bombardeos y un bloqueo total al estratégico Estrecho de Ormuz.

El barril de petróleo Brent, que sirve de referencia para Europa y gran parte de los mercados globales, se disparó un 8,6% hasta quebrar la barrera de los 80 dólares, un valor que no alcanzaba desde mediados del mes pasado. En sintonía, el WTI (el valor de referencia en los Estados Unidos) trepó casi un 8% y se ubicó en los 76 dólares. La ola de desconfianza también impactó de lleno en la cotización del gas natural en Europa, cuyo contrato TTF de los Países Bajos saltó un 5% hasta tocar los 48,9 euros por megavatio hora (MWh).

"En lo que a mí respecta, se acabó. No quiero volver a tratar con ellos. Son escoria, son gente enferma, viciosa y violenta", disparó Trump contra el gobierno iraní desde Ankara, Turquía, donde participa de la cumbre de la OTAN.

El detonante: un misil contra un barco de Qatar

La nueva escalada militar en el Golfo Pérsico comenzó a gestarse el martes tras el impacto de un proyectil contra un buque petrolero de bandera de Qatar. El ataque activó una represalia masiva del Mando Central del Ejército de los Estados Unidos (CENTCOM), que bombardeó de inmediato más de 80 objetivos estratégicos en territorio iraní.

La furiosa respuesta militar de la Casa Blanca echó por tierra el histórico Memorando de Entendimiento de Islamabad, un pacto de paz y alto el fuego que ambas potencias habían logrado firmar hace apenas dos semanas, el pasado 18 de junio, con la mediación de Pakistán.

Como parte de la contraofensiva económica, el Departamento del Tesoro norteamericano canceló de forma fulminante los permisos especiales que le permitían a Irán vender su petróleo al exterior en el marco de la tregua, asfixiando nuevamente sus canales de financiamiento. La Cancillería iraní condenó enérgicamente las sanciones sobre sus hidrocarburos y calificó la maniobra de Washington como una violación explícita al pacto firmado. Asimismo, denunció que los bombardeos de la aviación norteamericana golpearon "centros civiles de supervisión y vigilancia marítima" en su costa sur, calificando al ejército estadounidense como una "fuerza terrorista".

Mientras el precio del crudo sube y los mandatarios cruzan descalificaciones, la peor parte de la crisis se vive en las aguas del Estrecho de Ormuz. La Organización Marítima Internacional (OMI) lanzó un desesperado llamado a la moderación e informó que casi 6.000 marineros mercantes se encuentran varados a bordo de buques atrapados en el corredor naval sin poder abandonar la zona de forma segura debido al peligro latente de nuevos bombardeos y minas marinas.

Con información de EuropaPress.