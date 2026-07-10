La UE pide a Instagram y Facebook que modifiquen sus funciones adictivas o podrán recibir multas

FOTO DE ARCHIVO: En esta ilustración tomada el 19 de enero de 2023 se aprecian una insignia de verificación azul y los logotipos de Facebook e Instagram

​La UE acusó el viernes a Instagram y Facebook, de Meta Platforms , de infringir su normativa tecnológica, poniendo el punto de mira en funciones que, según afirman, están diseñadas para mantener a ‌los usuarios enganchados, y los reguladores exigen ‌cambios en la reproducción automática y el desplazamiento infinito, bajo pena de multas.

Las conclusiones preliminares de la Comisión Europea son el resultado de una investigación de dos años llevada a cabo en el marco de la histórica Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea, que exige a las grandes plataformas en línea que redoblen sus esfuerzos para hacer frente a los contenidos ilegales y nocivos.

Las empresas de redes sociales se enfrentan a un escrutinio cada vez mayor en todo el mundo debido a la preocupación de que sus plataformas ​estén contribuyendo a una crisis ⁠de salud mental entre los niños, lo que ha llevado a algunos Gobiernos a imponer o plantearse ‌prohibiciones para los usuarios menores de edad.

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La Comisión, el organismo regulador tecnológico de la ⁠UE, afirmó que Meta no había evaluado adecuadamente los riesgos ⁠de adicción que plantean las recomendaciones altamente personalizadas, la reproducción automática y el desplazamiento infinito, que proporcionan continuamente nuevos contenidos a los usuarios y fomentan una interacción prolongada.

Señaló que los "reels" y las historias de Facebook e ⁠Instagram podrían contribuir a un uso excesivo o compulsivo.

El regulador criticó las medidas de Meta para ​mitigar estos riesgos, señalando que las herramientas de gestión del tiempo pueden ‌desactivarse fácilmente, mientras que los controles parentales requieren mucho ‌tiempo, esfuerzo y conocimientos técnicos para utilizarlos de forma eficaz.

Meta debería desactivar de forma predeterminada funciones ⁠como la reproducción automática y el desplazamiento infinito, introducir pausas efectivas en el tiempo de pantalla y hacer que su sistema de recomendaciones se centre menos en fomentar la interacción, señaló la Comisión.

META NO ESTÁ DE ACUERDO CON LAS ACUSACIONES

"No estamos de acuerdo con estas conclusiones preliminares, que no tienen debidamente en cuenta las ​importantes medidas que ‌hemos adoptado para proteger a los adolescentes", dijo el portavoz de Meta, Ben Walters.

"Desde que comenzó esta investigación, hemos puesto en marcha las cuentas para adolescentes, que protegen automáticamente a los jóvenes y dan el control a los padres, permitiéndoles bloquear el acceso a Instagram por la noche y limitar el tiempo de pantalla diario a solo 15 minutos."

Meta añadió que seguirá ⁠colaborando de forma constructiva con los reguladores de la UE.

"Nuestro punto de partida es que, según nuestras conclusiones, este diseño es demasiado adictivo y es necesario introducir cambios", dijo a Reuters la responsable de tecnología de la UE, Henna Virkkunen.

"El siguiente paso será que Meta modifique su diseño o, de lo contrario, se dictará una resolución por incumplimiento."

Meta, que se enfrenta a una multa de hasta el 6% de su facturación anual mundial, puede responder a los cargos antes de que la Comisión emita una decisión definitiva en los próximos meses.

El mes pasado, la empresa no ‌logró que se desestimaran las demandas presentadas por los fiscales generales de 29 estados de EEUU, que alegaban que Facebook e Instagram son adictivos para los niños.

Los cargos de la UE contra Meta son similares a los presentados contra TikTok en febrero, cuando los reguladores exigieron cambios similares en su aplicación.

La Comisión está investigando por separado los denominados "efectos de madriguera de conejo" provocados por los sistemas de recomendación de Facebook e Instagram, en los que ‌los usuarios pueden verse arrastrados a un uso prolongado debido a recomendaciones algorítmicas que les empujan hacia contenidos similares. En otro caso anunciado en abril, la Comisión instó a Meta a tomar más medidas para impedir que los menores ‌de 13 años accedan a ⁠sus redes sociales, o se les podría imponer multas.

La Comisión tiene previsto recibir este lunes las conclusiones de los expertos, que podrían allanar el camino para una prohibición a ​escala europea de las redes sociales para los adolescentes, que se espera que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, anuncie en su discurso sobre el estado de la Unión en septiembre.

Con información de Reuters