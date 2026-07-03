La tensión en Oriente Medio suma un nuevo capítulo. Donald Trump renovó sus críticas a los aliados de la OTAN por el bajo gasto militar y por no respaldar la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, mientras afirmó que Teherán aceptó "prácticamente todo" lo que exige Washington en las negociaciones nucleares. En paralelo, Irán comenzó los funerales del líder supremo Alí Jamenei en Teherán, con la participación prevista de delegaciones de un centenar de países y advertencias de las Fuerzas Armadas iraníes contra cualquier nueva agresión de Estados Unidos o Israel. Guerra en Irán hoy. Guerra Estados Unidos, Israel e Irán: últimas noticias del jueves 2 de julio de 2026. Estrecho de Ormuz.
Trump redobla la presión sobre la OTAN mientras Irán inicia los funerales de Alí Jamenei
El presidente de Estados Unidos volvió a cuestionar a sus aliados por el gasto en defensa y por no acompañar la ofensiva contra Irán. El dirigente republicano aseguró que las negociaciones nucleares avanzan con resultados favorables para Washington. En paralelo, Teherán dio inicio a las ceremonias fúnebres de Alí Jamenei.
Hace 1 hora
Un ministro israelí dijo que están listos para construir colonias en Gaza
Según Ynet, el ministro Bezalel Smotrich aseguró que ya está todo preparado para establecer tres asentamientos en el norte de Gaza. La iniciativa se suma a otras medidas impulsadas por Israel en Cisjordania.
El ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, afirmó que el Ministerio de Defensa ya tiene listo un plan para establecer tres nuevas colonias en el norte de la Franja de Gaza, a la espera de la autorización definitiva del primer ministro. Así lo informó el medio israelí Ynet.
Hace 1 hora
EE.UU. construirá su embajada en Jerusalén en tierras reclamadas por palestinos
El acuerdo entre Israel y Estados Unidos para trasladar su embajada a Jerusalén echó aún más nafta al conflicto con los palestinos ya que el predio elegido para la sede diplomática es reclamado por familias palestinas que denuncian que les fue expropiado en 1950.
El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, y el embajador de Estados Unidos en ese país, Mike Huckabee, firmaron un acuerdo para avanzar con la construcción de un complejo permanente que albergará la embajada estadounidense en Jerusalén. El proyecto, que nació de un cambio estructural en la posición de Washington frente al conflicto con los palestinos, volvió a sacudir el tenso clima político local porque la sede diplomática se levantará sobre un terreno que varias familias palestinas sostienen que les fue confiscado en 1950 por las autoridades israelíes.
Hace 1 hora
Concluyen en Doha las conversaciones entre EEUU e Irán, centradas en el estrecho de Ormuz
Embarcaciones en el estrecho de Ormuz cerca de la playa de Bandar Abbas.
Por Andrew Mills, Parisa Hafezi y Jacob Bogage
07:39 | 02/07/2026
Israel continúa atacando Líbano y Gaza, mientras se activan las alarmas en su territorio
El gobierno de Israel sigue presionando a Irán en el marco de las negociaciones por el paso por el estrecho de Ormuz. En paralelo, su ejército atacó con drones el sur de Gaza y un hospital en el Líbano, mientras se activaron las alarmas antiaéreas en dos localidades del norte israelí.
11:47 | 01/07/2026
Terminó la segunda ronda de negociaciones: crearán un mecanismo para monitorear Ormuz
Los gobiernos de Estados Unidos e Irán establecerán un canal de comunicaciones para abarcar presuntas violaciones al memorandum de entendimiento.
11:45 | 30/06/2026
Mientras EE.UU e Irán negocian con Qatar, Netanyahu recorre el Líbano ocupado
El primer ministro aseguró que Israel permanecerá en Líbano. "Insistimos en que no nos iremos del sur del Líbano hasta que se elimine la amenaza", dijo Netanyahu a las tropas israelíes.
07:22 | 29/06/2026
Irán contradijo a Trump y desmintió la reunión en Doha para negociar
Las últimas noticias del conflicto en Irán hoy. Cómo continúa la Guerra de Estados Unidos, Israel e Irán. Todos los últimos detalles del lunes 29 de junio de 2026. Estrecho de Ormuz.
09:17 | 28/06/2026
Estados Unidos bombardea de nuevo a Irán tras ataque en Ormuz
El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) bombardeó de nuevo a Irán tras un ataque perpetrado en el estrecho de Ormuz contra el petrolero M/T Kiku de bandera panameña.
11:11 | 27/06/2026
Ataque de EE.UU. a Irán desata ofensiva contra fuerzas norteamericanas en el Golfo
Estados Unidos sostuvo que se violó el Acuerdo de Alto el Fuego. "Puede que llegue un punto en que ya no podamos ser razonables y nos veamos obligados a completar militarmente el trabajo que iniciamos", advirtió el mandatario.
16:25 | 26/06/2026
Carta abierta a la DAIA por "persecución ideológica" a los críticos de Israel
Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, H.I.J.O.S., la APDH y centenares de firmantes cuestionan a la DAIA por impulsar denuncias contra periodistas, músicos y dirigentes políticos, y por equiparar las críticas al gobierno de Israel y la solidaridad con Palestina con expresiones de antisemitismo.
07:38 | 26/06/2026
Pese al acuerdo, EE.UU. volvió a atacar a Irán
Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos confirmaron un ataque de este viernes contra "depósitos iraníes de misiles y drones y estaciones de radar costeras", en represalia a un supuesto ataque a un buque de Singapur perpetrado por la Guardia Revolucionaria de Irán.
El jefe de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, Ahmad Vahidi.
07:02 | 25/06/2026
Israel dice que va a seguir con la ocupación de parte de Gaza, Siria y Líbano
El Ejército israelí volvió a atacar Líbano, mientras la ONU denunció que sigue cometiendo un genocidio en Gaza.
19:22 | 24/06/2026
Liberaron a los argentinos detenidos en Libia y ya están "seguros" en Estambul
El canciller Pablo Quirno lo anunció en un comunicado oficial de la Cancillería. Alegó que ya "están seguros" y señaló algunos detalles de cómo fue el proceso de liberación.
17:35 | 24/06/2026
La ONU acusó a Israel de continuar cometiendo un "genocidio" en Gaza
Una comisión independiente de la ONU acusó a Israel de continuar cometiendo actos de genocidio en Gaza y denunció ataques deliberados contra niños, escuelas y hospitales. Israel volvió a decir que todo es una "farsa difamatoria".
11:41 | 24/06/2026
Trump presiona a las petroleras para que bajen el precio del combustible
Los precios internacionales del petróleo continuaron retrocediendo este martes en los mercados globales, en medio de una mayor circulación de buques petroleros a través del estrecho de Ormuz.