Trump redobla la presión sobre la OTAN mientras Irán inicia los funerales de Alí Jamenei

La tensión en Oriente Medio suma un nuevo capítulo. Donald Trump renovó sus críticas a los aliados de la OTAN por el bajo gasto militar y por no respaldar la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, mientras afirmó que Teherán aceptó "prácticamente todo" lo que exige Washington en las negociaciones nucleares. En paralelo, Irán comenzó los funerales del líder supremo Alí Jamenei en Teherán, con la participación prevista de delegaciones de un centenar de países y advertencias de las Fuerzas Armadas iraníes contra cualquier nueva agresión de Estados Unidos o Israel. Guerra en Irán hoy. Guerra Estados Unidos, Israel e Irán: últimas noticias del jueves 2 de julio de 2026. Estrecho de Ormuz.