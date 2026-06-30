La tensión entre Israel e Irán se mantiene en un frágil equilibrio mientras continúan los intentos de reactivar la vía diplomática. Mientras tanto, el presidente norteamericano Donald Trump insistió en que este martes se realizará una reunión entre Estados Unidos e Irán en Doha, Qatar, pese a que Teherán negó que el encuentro esté previsto. El presidente estadounidense sostuvo que las negociaciones avanzan, reiteró que el objetivo central es la desnuclearización de Irán y aseguró que la República Islámica no obtendrá armas nucleares. Guerra en Irán hoy. Guerra Estados Unidos, Israel e Irán: últimas noticias del martes 30 de junio de 2026. Estrecho de Ormuz.
Trump insiste con una reunión con Irán en Qatar pese a la negativa de Teherán
El presidente de Estados Unidos aseguró que el encuentro se celebrará este martes en Doha, aunque Irán lo desmintió. Washington mantiene como eje de las conversaciones la desnuclearización del país.
Hace 1 hora
Ataque de EE.UU. a Irán desata ofensiva contra fuerzas norteamericanas en el Golfo
Estados Unidos sostuvo que se violó el Acuerdo de Alto el Fuego. "Puede que llegue un punto en que ya no podamos ser razonables y nos veamos obligados a completar militarmente el trabajo que iniciamos", advirtió el mandatario.
En lo que fue una quinta ronda de negociaciones esta semana, Israel y Líbano firmaron un acuerdo marco en Washington para avanzar hacia la paz en Medio Oriente. El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, quien presenció el momento de la firma del convenio afirmó que es "el comienzo del comienzo" para la paz definitiva, y adelantó que es la primera "de varias" instancias todavía faltantes para garantizar la tranquilidad regional.
Hace 1 hora
Un ministro israelí dijo que están listos para construir colonias en Gaza
Según Ynet, el ministro Bezalel Smotrich aseguró que ya está todo preparado para establecer tres asentamientos en el norte de Gaza. La iniciativa se suma a otras medidas impulsadas por Israel en Cisjordania.
El ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, afirmó que el Ministerio de Defensa ya tiene listo un plan para establecer tres nuevas colonias en el norte de la Franja de Gaza, a la espera de la autorización definitiva del primer ministro. Así lo informó el medio israelí Ynet.
Hace 1 hora
Mediadores establecen canales para reducir tensión antes de cita entre EEUU e Irán: fuente
Varias personas caminan junto a un mural contra Estados Unidos en Teherán, Irán.
Se espera que los equipos técnicos iraníes y estadounidenses que trabajan en la aplicación de un acuerdo de paz provisional se reúnan en Doha en los próximos días, según informó el lunes una fuente a Reuters, después de que los ataques recíprocos del fin de semana amenazaran con hacer fracasar el frágil acuerdo.
07:22 | 29/06/2026
Irán contradijo a Trump y desmintió la reunión en Doha para negociar
Las últimas noticias del conflicto en Irán hoy. Cómo continúa la Guerra de Estados Unidos, Israel e Irán. Todos los últimos detalles del lunes 29 de junio de 2026. Estrecho de Ormuz.
09:17 | 28/06/2026
Estados Unidos bombardea de nuevo a Irán tras ataque en Ormuz
El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) bombardeó de nuevo a Irán tras un ataque perpetrado en el estrecho de Ormuz contra el petrolero M/T Kiku de bandera panameña.
16:25 | 26/06/2026
Carta abierta a la DAIA por "persecución ideológica" a los críticos de Israel
Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, H.I.J.O.S., la APDH y centenares de firmantes cuestionan a la DAIA por impulsar denuncias contra periodistas, músicos y dirigentes políticos, y por equiparar las críticas al gobierno de Israel y la solidaridad con Palestina con expresiones de antisemitismo.
07:38 | 26/06/2026
Pese al acuerdo, EE.UU. volvió a atacar a Irán
Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos confirmaron un ataque de este viernes contra "depósitos iraníes de misiles y drones y estaciones de radar costeras", en represalia a un supuesto ataque a un buque de Singapur perpetrado por la Guardia Revolucionaria de Irán.
El jefe de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, Ahmad Vahidi.
07:02 | 25/06/2026
Israel dice que va a seguir con la ocupación de parte de Gaza, Siria y Líbano
El Ejército israelí volvió a atacar Líbano, mientras la ONU denunció que sigue cometiendo un genocidio en Gaza.
19:22 | 24/06/2026
Liberaron a los argentinos detenidos en Libia y ya están "seguros" en Estambul
El canciller Pablo Quirno lo anunció en un comunicado oficial de la Cancillería. Alegó que ya "están seguros" y señaló algunos detalles de cómo fue el proceso de liberación.
17:35 | 24/06/2026
La ONU acusó a Israel de continuar cometiendo un "genocidio" en Gaza
Una comisión independiente de la ONU acusó a Israel de continuar cometiendo actos de genocidio en Gaza y denunció ataques deliberados contra niños, escuelas y hospitales. Israel volvió a decir que todo es una "farsa difamatoria".
11:41 | 24/06/2026
Trump presiona a las petroleras para que bajen el precio del combustible
Los precios internacionales del petróleo continuaron retrocediendo este martes en los mercados globales, en medio de una mayor circulación de buques petroleros a través del estrecho de Ormuz.
07:02 | 24/06/2026
Pese a la advertencia de Irán, Israel se niega a terminar su ocupación de Líbano
Mientras Estados Unidos e Irán se toman unos días antes de iniciar la segunda ronda de negociaciones la semana próxima, Israel se niega a retirarse de Líbano, como exige ese país vecino y la mayoría de la comunidad internacional.
20:53 | 23/06/2026
Una encuesta golpea a Donald Trump: solo el 24% cree que la guerra con Irán valió la pena
Un sondeo de Reuters/Ipsos reveló que la mayoría de los estadounidenses considera que el conflicto con Irán no justificó sus costos y duda de que la tregua alcance una paz duradera.
18:05 | 23/06/2026
Liberaron a los argentinos detenidos en Libia: exigen que Cancillería asegure su regreso
Paula Giménez y Lucas Aguilera fueron liberados junto a otros ocho activistas detenidos en Libia mientras llevaban ayuda humanitaria a Gaza. No se sabe cómo los deportarán del país africano. Exigen asistencia de Cancillería para garantizar un retorno seguro a la Argentina.
06:57 | 23/06/2026
Israel rompió alto al fuego en el Líbano: al menos un muerto y dos heridos
Las Fuerzas Armadas de Israel vulneraron el alto al fuego acordado en el Líbano con el grupo Hezbolá con un ataque que dejó víctimas fatales en el sur del país. En paralelo, Donald Trump asegura que abrió el Estrecho de Ormuz porque Irán aceptó tener "inspecciones nucleares".