Trump insiste con una reunión con Irán en Qatar pese a la negativa de Teherán

La tensión entre Israel e Irán se mantiene en un frágil equilibrio mientras continúan los intentos de reactivar la vía diplomática. Mientras tanto, el presidente norteamericano Donald Trump insistió en que este martes se realizará una reunión entre Estados Unidos e Irán en Doha, Qatar, pese a que Teherán negó que el encuentro esté previsto. El presidente estadounidense sostuvo que las negociaciones avanzan, reiteró que el objetivo central es la desnuclearización de Irán y aseguró que la República Islámica no obtendrá armas nucleares. Guerra en Irán hoy. Guerra Estados Unidos, Israel e Irán: últimas noticias del martes 30 de junio de 2026. Estrecho de Ormuz.