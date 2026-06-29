Mediadores establecen canales para reducir tensión antes de cita entre EEUU e Irán: fuente

Varias personas caminan junto a un mural contra Estados Unidos en Teherán, Irán.

Se espera que los equipos técnicos iraníes y estadounidenses que trabajan en la aplicación de un acuerdo de paz provisional se reúnan en Doha en los próximos días, según informó el lunes una fuente a Reuters, después de que los ataques recíprocos del fin ‌de semana amenazaran con hacer fracasar el frágil acuerdo.

Los mediadores ‌han establecido canales de comunicación para rebajar la tensión ante cualquier incidente, y está previsto que continúen las conversaciones técnicas, añadió la fuente, al tanto de las negociaciones.

Una fuente iraní de alto rango afirmó que el martes se celebrará una reunión en Doha, pero que, a diferencia de las anteriores conversaciones técnicas entre Teherán y Washington en Suiza, esta se centrará en la gestión del estrecho de Ormuz y en rebajar las tensiones.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó en una publicación en las redes sociales que el martes habrá una cita en Doha, pero no dio más detalles.

El 17 de junio, Estados Unidos e Irán firmaron un memorando de entendimiento de 14 puntos destinado a poner fin a cuatro meses de conflicto, en virtud ​del cual ambas partes acordaron cesar las ⁠hostilidades y reabrir el estrecho, por el que suele transitar una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado del mundo.

El cierre de ‌la vía navegable hizo que los precios del crudo superaran los 100 dólares por barril, impulsando la inflación mundial y complicando ⁠las elecciones de mitad de mandato para Trump, quien el lunes alardeó de la ⁠caída de los precios del petróleo y el gas en una serie de publicaciones realizadas temprano en la mañana.

El acuerdo allana el camino para 60 días de conversaciones profundas sobre cuestiones más espinosas, como el programa nuclear de Irán, aunque ambas partes han ofrecido versiones contradictorias sobre lo acordado.

DESBLOQUEO DE ⁠ACTIVOS CONGELADOS

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, dijo el lunes que 6.000 millones de los 12.000 millones de dólares de activos congelados en Qatar ​serán desbloqueados tras el acuerdo y devueltos, según informaron los medios estatales iraníes.

Asimismo, calificó el memorando —que incluye ‌exenciones de las sanciones a los sectores petrolero y petroquímico de Irán— ‌como "una gran victoria para el pueblo iraní".

La fuente iraní de alto rango afirmó que Doha y Teherán están en las últimas fases ⁠de negociación de los detalles técnicos para la liberación de los primeros 6.000 millones de dólares de activos congelados, que, según indicó, se entregarían en dos tramos.

Los precios del crudo subían en la jornada, con un alza del 1% de los futuros del Brent después de que las tensiones del fin de semana pusieran de manifiesto la fragilidad del acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró el lunes ​a Fox News que los ‌enviados Steve Witkoff y Jared Kushner volarán a Doha esta semana para asistir a reuniones de alto nivel, que se celebrarán de manera paralela a las conversaciones técnicas.

"Por lo que a nosotros respecta, estamos cumpliendo con nuestra parte del alto el fuego. La violencia se responderá con violencia", añadió Leavitt.

Sin embargo, en una muestra de la incertidumbre que rodea al acuerdo provisional, el viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, dijo el lunes, antes de la publicación de Trump, que no estaban programadas reuniones del grupo ⁠de trabajo técnico para esta semana, según la agencia de noticias iraní Tasnim.

Las consultas con Qatar, entre otras cosas sobre el seguimiento de la aplicación de los compromisos de la otra parte, continuaban con normalidad, afirmó.

La reanudación de las conversaciones se produciría tras varios días de ataques y contraataques desde que un proyectil iraní alcanzara un buque de carga en el estrecho de Ormuz el jueves, en un contexto en el que tanto Estados Unidos como Irán se acusan mutuamente de romper el alto el fuego provisional.

Teherán, que ha tratado de ejercer su autoridad sobre el tráfico marítimo en el estrecho, lanzó misiles y drones contra instalaciones militares estadounidenses en Kuwait y Baréin la madrugada del domingo, poco después de que Trump lanzara su última amenaza contra Irán.

"Puede llegar un momento en el que ya ‌no podamos ser razonables y nos veamos obligados a completar militarmente la tarea que hemos iniciado con gran éxito", declaró Trump en las redes sociales. "Si eso ocurre, ¡la República Islámica de Irán dejará de existir!".

INCERTIDUMBRE EN LÍBANO

Aproximadamente una hora después de la publicación de Trump, el ejército de Kuwait informó de que sus defensas aéreas estaban respondiendo a ataques con misiles y drones, mientras que Baréin señaló que habían sonado las sirenas en el país.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán afirmó que los ataques de Washington violaron el alto el fuego y las bases estadounidenses en la región "vivirán un infierno en los próximos ‌días".

Mientras tanto, el presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri, un aliado clave de Hezbolá, respaldado por Irán, ha puesto en duda un acuerdo negociado por Estados Unidos entre Líbano e Israel destinado a poner fin a una guerra paralela en el país.

Berri advirtió el lunes de que el acuerdo podría dar lugar a intentos de dividir ‌a los libaneses y afirmó que ⁠no se aplicará.

La última ronda de enfrentamientos en Líbano comenzó después de que Hezbolá atacara a Israel al inicio de la guerra, en lo que, según afirmó, era un acto de apoyo a su patrocinador, Irán. La respuesta de Israel ha ​provocado desplazamientos masivos y más de 4 000 muertos en el Líbano.

Teherán ha afirmado que poner fin a ese conflicto y la retirada de las tropas israelíes del sur de Líbano son parte integrante de cualquier acuerdo alcanzado con Estados Unidos para poner fin a la guerra más amplia que comenzó con los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán el 28 de febrero.

Con información de Reuters