La pareja real de EEUU, Taylor Swift y Travis Kelce, podría casarse esta semana

FOTO DE ARCHIVO: La cantante Taylor Swift y Travis Kelce de los Kansas City Chiefs son vistos durante el partido final entre el italiano Jannik Sinner y Taylor Fritz de Estados Unidos durante el Abierto de Estados Unidos en Nueva York, EEUU

Taylor ​Swift podría contraer matrimonio esta semana.

Se espera que la cantante pop, que ha batido récords, y su prometido, el jugador de la Liga Nacional de Fútbol Americano Travis Kelce, se casen esta semana. No han hecho ‌ningún anuncio oficial y Reuters no ha podido ‌confirmar ni la fecha ni el lugar, aunque el New York Times ha informado de que los permisos municipales y otras pistas apuntan a una boda en Manhattan a finales de esta semana.

A pesar de la falta de confirmación, crece la expectación ante una de las bodas de famosos más esperadas del siglo.

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"Es, sin duda, nuestra boda real", dijo Elana Fishman, directora de estilo y compras de la sección Page Six del New York Post, que ha cubierto ampliamente la carrera y la vida sentimental de Swift. "Todo el mundo está emocionado".

El compromiso de la pareja, el pasado agosto, fue el colofón de ​una historia de amor pública que ⁠cautivó a los fans que habían seguido a Swift desde su adolescencia y a lo largo de varias desilusiones ‌amorosas que ella misma plasmó en su música. Las cámaras captaron a Swift animando a Kelce —uno ⁠de los mejores alas cerradas de la NFL— en los partidos de los ⁠Kansas City Chiefs y le siguieron mientras él volaba por todo el mundo para asistir a sus conciertos.

EL ENCUENTRO DE LAS MEGASTRELLAS

Ambos estaban en la cima de sus carreras cuando empezaron a salir hace tres años. La ganadora de 14 premios ⁠Grammy se encontraba en plena gira "Eras Tour", que abarcaba todo su repertorio y fue la gira de ​conciertos más taquillera de la historia, mientras que Kelce ganó su tercera Super Bowl ‌ante la mirada radiante de Swift desde las gradas. Él ‌ha batido varios récords de la NFL, incluidas 178 recepciones en la postemporada, y copresenta un popular podcast ⁠llamado "New Heights" junto a su hermano, la estrella retirada de la NFL Jason Kelce.

La boda será "la unión de dos de las personas más poderosas, queridas e influyentes del mundo", dijo Fishman. "Estamos hablando de la estrella del pop más destacada del mundo que se casa con, probablemente y según algunos, el mejor ala cerrada de la historia de la NFL".

Los fans de la cantante, ​conocidos como "Swifties", han ‌sido testigos de sus altibajos durante dos décadas.

"Es como si hubiéramos recorrido este camino con ella", dijo Olivia Levin, autora de "The Story of Us: How the Taylor Swift Fandom Changed Our Lives" ("Nuestra historia: Cómo la comunidad de fans de Taylor Swift cambió nuestras vidas").

"Es genial ver a alguien que ha pasado por tanto en sus relaciones y en la vida, y que finalmente consigue su final feliz, como en un cuento ⁠de hadas", dijo Levin, y agregó que Kelce cuenta con "el pleno respaldo de los Swifties".

A diferencia de una boda real, nadie ajeno a la pareja sabe cuándo ni dónde tendrá lugar la ceremonia. Varios medios de comunicación han informado de que la pareja ha elegido lo que parece ser un lugar poco romántico: el Madison Square Garden, un pabellón deportivo sin ventanas.

Se espera una asistencia repleta de estrellas, dada la lista de amigos famosos de Swift, entre los que se encuentran Selena Gómez, Ed Sheeran, Emma Stone y Gigi Hadid. El representante de Swift no ha respondido a las solicitudes de comentarios.

GRAN FIN DE SEMANA PARA NUEVA YORK

Una ‌boda este fin de semana coincidiría con dos grandes eventos que probablemente atraerán una avalancha de turistas a la ciudad de Nueva York. El sábado, decenas de veleros surcarán el puerto de Nueva York con motivo de la celebración del 250.º aniversario de Estados Unidos, y el domingo está previsto un partido de la Copa Mundial de fútbol en la cercana Nueva Jersey.

No está claro qué parte de la boda, si es que hay alguna, se hará pública. La pareja publicó cinco fotos de su ‌compromiso en las redes sociales, y los fans esperan ver vídeos o imágenes de su vestido de novia, peinado, maquillaje y joyas. Sea cual sea la elección de Swift, marcará nuevas tendencias que influirán en las novias durante años, según los expertos en moda.

Sarah Chapelle, ‌autora de "Taylor Swift Style: Fashion ⁠Through the Eras" ("El estilo de Taylor Swift: La moda en diferentes eras"), predice que Swift se decantará por un estilo que combine el romanticismo del viejo Hollywood con la elegancia actual para su ​vestido de novia.

"Taylor tiene un estilo y una estética muy característicos", dijo Chapelle. "Sea lo que sea lo que acabe llevando, estoy segura de que marcará la moda nupcial durante mucho tiempo".

Con información de Reuters