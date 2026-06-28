Accidente de helicóptero de Saudi Aramco deja 14 muertos, informa agencia estatal de noticias

Un helicóptero perteneciente al gigante petrolero saudí Aramco se estrelló el domingo en Ras Tanura, en la costa oriental de Arabia Saudita, en el golfo Pérsico, al oeste del estrecho de Ormuz, causando la muerte de 14 personas, informó la agencia estatal de noticias, que añadió que se desconocía la causa del accidente.
Aramco había reanudado el viernes las operaciones de carga de crudo en su terminal de Ras Tanura, en el golfo Pérsico, tras una interrupción de casi cuatro meses.
"Las autoridades competentes han iniciado una investigación exhaustiva para determinar la causa del accidente", añadió la agencia estatal de noticias.
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Aramco no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico.
El incidente tuvo lugar a las 6.00 de la mañana hora local (0300 GMT), informó la agencia estatal, sin ofrecer más detalles.
Arabia Saudita, el mayor exportador de petróleo del mundo, se ha sumado a la carrera por transportar cargamentos después de que los productores de Oriente Medio aumentaron la producción y las exportaciones de petróleo y gas ante un acuerdo provisional para poner fin a la guerra entre Estados Unidos e Irán.
(Reportaje de Eman Abouhassira y Maha El Dahan; Edición de David Goodman y Philippa Fletcher; Editado en Español por Ricardo Figueroa)