Israel ha causado daños en lugares patrimoniales en todo el sur del Líbano, dice ministro

FOTO DE ARCHIVO: Un trozo de metal yace entre las ruinas romanas de Al-Bass, un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, alcanzado por un ataque aéreo israelí en Tiro

Una corona fue arrancada de una columna antigua en un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en la ciudad portuaria de Tiro, un lugar de peregrinación para musulmanes y cristianos quedó destruido en otra ‌localidad del sur, ataques israelíes arrasaron el mercado de ‌la época mameluca de la ciudad de Nabatieh y las tropas arrasaron localidades fronterizas libanesas con siglos de antigüedad.

La campaña aérea y terrestre de Israel, que dura ya casi cuatro meses y que, afirma, tenía como objetivo al grupo armado Hezbolá, respaldado por Irán, ha dañado o destruido lugares patrimoniales venerados en todo el sur del Líbano, dijo a Reuters el ministro de Cultura libanés, Ghassan Salamé.

A pesar del alto el fuego que entró en vigor hace una semana, las autoridades aún no han podido hacerse una idea completa de los daños, ya que las tropas israelíes siguen ocupando una zona de unos 10 km (6,2 millas) de profundidad en el interior del ​Líbano a la que los libaneses ⁠no tienen acceso, señaló Salamé.

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"No podemos trabajar bajo la sombra de la ocupación", afirmó.

Esa zona de ocupación incluye el castillo medieval ‌de Beaufort, así como pueblos centenarios que albergaban a cristianos, musulmanes chiíes y musulmanes suníes, junto con sus ⁠lugares de culto.

"Hay pueblos que han sido completamente arrasados", señaló Salamé.

Incluso antiguas ⁠ciudades situadas fuera de la zona fueron objeto de intensos ataques aéreos, entre ellas Tiro y Nabatieh. La ciudad de Tebnin sufrió un fuerte bombardeo, lo que suscitó el temor de que su fortaleza cruzada también hubiera resultado dañada, señaló Salamé.

"El patrimonio no se limita ⁠a las antigüedades romanas y fenicias", añadió. "El patrimonio también incluye edificios históricos, yacimientos arqueológicos y edificios con una función cultural".

En ​respuesta a las preguntas de Reuters, el Ejército israelí dijo que no pretende "causar daños excesivos ‌a la infraestructura civil y que solo ataca por necesidad militar, ‌teniendo en cuenta la seguridad de sus ciudadanos", en referencia a los residentes del norte de Israel, que han sido ⁠blanco de Hezbolá.

Afirmó que tenía en cuenta la existencia de "lugares sensibles" y que aplicaba "un riguroso proceso de aprobación según sea necesario". Israel ha acusado a Hezbolá de colocar armas en el castillo de Beaufort, una acusación que las autoridades libanesas niegan.

RUINAS ANTIGUAS DAÑADAS

El Líbano actual se encuentra en la encrucijada de civilizaciones como la fenicia, la bizantina, la mameluca y de la era de las cruzadas, cada ​una de las cuales ‌dejó su huella con templos, castillos y mausoleos.

Con casi 5.000 años de antigüedad, Tiro y sus ruinas romanas son fruto de ese legado. Fundada como una fortaleza insular, Tiro quedó unida de forma permanente al continente por las fuerzas invasoras de Alejandro Magno.

Ha sobrevivido a repetidos episodios de conflicto. Tras la reciente guerra, gran parte de la ciudad ha quedado reducida a escombros, y coches cubiertos de polvo y con las ventanillas destrozadas están aparcados alrededor del ⁠conjunto de columnas erigidas en honor a dioses olvidados hace tiempo.

Las barreras instaladas para proteger las ruinas antiguas de los ataques israelíes o de los escombros voladores han sido lanzadas hacia el centro del yacimiento que debían proteger.

"Fíjate en los daños que ha sufrido; es como si todo hubiera explotado desde abajo, como si la hubiera sacudido un terremoto", dijo Adnan Istanbouli, funcionario del departamento de antigüedades del Líbano, mientras se encontraba junto a un mosaico romano.

Alwan Charafeddine, alcalde suplente de Tiro, señaló que "se supone que es una de las ciudades que gozan de protección internacional, o que nunca debería ser objeto de ningún tipo de ataque, en ningún conflicto".

SOLICITUD DE MAYOR PROTECCIÓN

En un comunicado del mes pasado, la ‌Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) expresó su preocupación por el estado de conservación de Tiro, un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad que se encuentra bajo el régimen de protección reforzada de este organismo.

Asimismo, se mostró "profundamente alarmada" por las noticias sobre los daños sufridos por una ciudadela en la localidad meridional de Chama y los combates en las inmediaciones del castillo de Beaufort, al tiempo que condenó lo que calificó de "ataques ilegales contra bienes culturales".

La agencia ya había expresado preocupaciones similares en marzo sobre el ‌destino de los yacimientos históricos de Irán.

Cuando los bombardeos israelíes se extendieron a las ruinas de Tiro, Salamé solicitó a la UNESCO que lo reclasificara como Patrimonio Mundial en Peligro, lo que implicaría mayores responsabilidades de protección por parte de la UNESCO y de la comunidad internacional. Todavía no ‌ha sido incluido en dicha lista.

El ⁠ministro de Defensa israelí, Israel Katz, declaró al inicio de la guerra —que se desarrolló en paralelo a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán— que Israel destruiría todas las viviendas situadas a lo largo ​de la frontera del Líbano con Israel.

Salamé afirmó que temía que la campaña israelí borrara para siempre siglos de historia libanesa.

"Hay algo sistemático: una destrucción sistemática de pueblos, aldeas y ciudades enteras", afirmó Salamé.

Con información de Reuters