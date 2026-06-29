Brasil vs. Japón: quién gana, predicciones y pronóstico del partido de 16vos de final del Mundial 2026 según la IA

Brasil vs. Japón: quién gana, predicciones y pronóstico del partido de los 16vos de final del Mundial 2026, según la IA (Fotos: Getty Images)

Comenzó la fase de 16avos, llegaron los primeros duelos de eliminación directa del Mundial 2026 y la Selección de Brasil se enfrentará a su par de Japón este lunes 29 de junio en un cruce clave. El encuentro será desde las 14 horas de Argentina en el Estadio de Houston, Texas, y definirá el pase de alguno de los equipos a octavos de final.

Brasil vs. Japón: quién gana el partido, según la IA

Al procesar las variables estadísticas, el rendimiento reciente y las destrezas técnicas de ambos seleccionados, la inteligencia artificial definió que el ganador del partido será Brasil. El conjunto sudamericano llega respaldado por un sólido desempeño en la fase de grupos, donde cosechó 7 puntos en el Grupo C, producto de un empate ante Marruecos y sendos triunfos frente a Haití y Escocia, con un balance de siete goles a favor y solo uno en contra.

De acuerdo a la IA, el marcador final se ubicaría en 2 a 1 y llevaría a la clasificación brasileña a los octavos de final sin necesidad de recurrir al alargue del tiempo. El equipo de Carlo Ancelotti se destaca por el desequilibrio individual de Vinicius Jr. en ataque y el equilibrio en el mediocampismo de Casemiro, sumado a la jerarquía de un Neymar que espera su oportunidad desde el banco de suplentes debido a que no se encuentra al cien por ciento de sus condiciones físicas.

Sin embargo, la victoria para Brasil no será fácil, ya que la Selección de Japón tuvo un pase invicto en el Grupo F (5 puntos, tras vencer a Túnez e igualar con Países Bajos y Suecia) y demuestra una notable evolución táctica, cimentada en el orden colectivo y la velocidad de figuras europeas como Daichi Kamada, Ayase Ueda y Ritsu Doan.

A pesar del importante antecedente de 2025, en el que los Samuráis Azules derrotaron a los sudamericanos, la simulación de los modelos predictivos pondera en mayor medida la experiencia en instancias de a todo-nada y el peso de las individualidades de la Canarinha en competencias oficiales.

La IA anticipa un juego dinámico donde Japón cerrará sus líneas e intentará lastimar de contraataque aprovechando las transiciones rápidas, pero la jerarquía ofensiva de Brasil terminará por quebrar la resistencia asiática en el complemento.

Cómo ver Brasil vs. Japón: hora, TV en vivo y streaming en Argentina

El encuentro será el lunes 29 de junio a las 14 horas por los 16avos de final en Houston, Estados Unidos, con el arbitraje del italiano Maurizio Mariani. La transmisión en vivo en la televisión será del canal Telefe y de DSports, en tanto que el streaming online estará a cargo de MiTelefe, DGO, Telecentro Play y Personal Flow.