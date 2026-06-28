El Gobierno de Formosa refuerza el mantenimiento de rutas con fondos provinciales: todos los detalles

El Gobierno de Formosa continúa ejecutando su plan de obras públicas con financiamiento provincial, pese a la paralización de proyectos y la interrupción de recursos provenientes de la Nación. Así lo afirmó el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Javier Caffa, quien destacó que la provincia mantiene un programa de mantenimiento y mejora de la infraestructura vial en rutas pavimentadas, caminos provinciales y trazas vecinales.

El funcionario recordó que, antes de la asunción del presidente Javier Milei, se encontraban en ejecución unos 160 kilómetros de rutas nacionales y provinciales en distintos frentes de obra, entre ellas la Autovía sobre la Ruta Nacional 11 y trabajos sobre las rutas provinciales 6, 8, 9 y 23.

"Antes del desfinanciamiento había 160 kilómetros de rutas en pavimentación. Con la suspensión de los recursos nacionales, muchas de esas obras quedaron paralizadas e incluso fueron rescindidas", señaló en comunicación con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor).

Frente a ese escenario, explicó que la Provincia reorganizó su esquema de trabajo y puso en marcha un plan integral de conservación de la red vial con recursos propios.

Según detalló, las tareas abarcan la totalidad de la red primaria pavimentada e incluyen sellado de fisuras, bacheo superficial y profundo, mantenimiento de banquinas, reposición de suelo, corte de pasto, desmalezado y renovación de la señalización vertical.

Actualmente, los equipos de Vialidad Provincial trabajan sobre la Ruta Provincial Nº 1, en el tramo comprendido entre Michoacán y El Colorado, y sobre la Ruta Provincial Nº 28, entre Las Lomitas y Posta Cambio Salazar.

Caffa adelantó además que próximamente se iniciarán trabajos similares sobre la Ruta Provincial Nº 3, en los tramos El Colorado-Pirané y Pirané-El Espinillo; la Ruta Provincial Nº 2, entre Colonia Pastoril y Riacho He Hé; y posteriormente sobre las rutas provinciales Nº 24 y Nº 26.

En paralelo, la DPV desarrolla obras de estabilizado granular en distintos caminos de la red secundaria y terciaria. Entre ellas se destacan las intervenciones sobre la Ruta Provincial Nº 32, desde Las Lomitas hasta Fortín Soledad; la Ruta Provincial Nº 5, entre Misión Laishí, Colonia Yatahí y la intersección con la Ruta Nacional Nº 11; y la Ruta Provincial Nº 4, que conecta Primera Punta con Buenavista.

A estos trabajos se suman mejoras en uno de los accesos a Bartolomé de las Casas y en el camino vecinal que une Mojón de Fierro con Boca Riacho Pilagá.

El titular de la DPV explicó que el mantenimiento de la red terciaria está a cargo de los siete distritos viales distribuidos en toda la provincia, que cuentan con maquinaria y personal propio para atender caminos vecinales, brindar asistencia a los municipios y garantizar la conectividad en el interior.