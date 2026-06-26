Pese al recorte de Nación, Formosa sostiene con recursos propios unas 140 obras públicas clave para el desarrollo regional

Pese al contexto de ajuste nacional por la reducción de fondos nacionales destinados a las provincias, Formosa mantiene en ejecución alrededor de 140 obras financiadas con fondos provinciales.

"Este Gobierno está aplica un ajuste brutal en todos los aspectos, y también un desfinanciamiento a las provincias, más a las del Norte o otras que no están de acuerdo con su política; entonces es como un castigo que le aplican a los gobiernos que no son afines", expresó a Nea Hoy, el subsecretario de Obras Públicas, Juan Carlos Valdez, quien se sostiene la continuidad de los proyectos.

Además, señaló que la provincia enfrenta una disminución de ingresos debido a la evolución de la coparticipación federal y a la interrupción de otras fuentes de financiamiento que anteriormente complementaban los recursos provinciales.

Hospitales, escuelas y obras prioritarias

El funcionario explicó que las cerca de 140 intervenciones abarcan tanto nuevas construcciones como tareas de mantenimiento, ampliación y refacción de edificios públicos en distintos puntos del territorio provincial. Entre las obras en marcha mencionó la ejecución de cinco hospitales nuevos, además de trabajos permanentes en escuelas, centros de salud y otros organismos estatales.

"En este momento se ejecuta cinco hospitales nuevos que se trata de de terminarlos para que puedan ser utilizados, porque generalmente cuando se construye una obra nueva se sigue dando atención, pero ya en forma muy precaria. Entonces lo que hacemos es tratar de solucionar lo más pronto posible", indicó.

También destacó que las reparaciones de emergencia forman parte de las tareas habituales del área, lo que permite resolver inconvenientes en instalaciones eléctricas, sanitarias y edilicias para mantener operativos los establecimientos públicos.

Sostener la obra pública con presupuesto provincial

Valdez remarcó que actualmente los organismos provinciales dedicados a la infraestructura no reciben financiamiento nacional para la ejecución de obras y señaló que los recursos disponibles provienen exclusivamente del presupuesto provincial y de la coparticipación establecida por ley. En ese marco, valoró el trabajo de la cartera económica provincial para administrar los recursos y garantizar tanto el funcionamiento del Estado como la continuidad de las inversiones.

Asimismo, indicó que organismos como el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), la Unidad Central de Administración de Programas (UCAP) y la Dirección Provincial de Vialidad desarrollan proyectos gracias a una planificación que permite distribuir los fondos disponibles entre las distintas áreas de Gobierno.

Según sostuvo, esa estrategia posibilita mantener activa la obra pública provincial, lo que prioriza aquellas intervenciones consideradas esenciales para la prestación de servicios y el desarrollo de las comunidades formoseñas.