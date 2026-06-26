Cuánto cuesta criar un hijo en Argentina, según el INDEC

Cuánto cuesta ciar un hijo en junio

Criar un hijo en Argentina cuesta entre $520.569 y $665.950 por mes, según la edad, de acuerdo con la última actualización de la Canasta de Crianza difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El indicador correspondiente a mayo se consolidó como una herramienta de referencia para determinar el costo real de la crianza, ya que contempla tanto los gastos de bienes y servicios como el valor económico del tiempo dedicado al cuidado de niñas, niños y adolescentes.

Cuánto cuesta una canasta alimentaria

Cuánto cuesta criar un hijo en 2026

Los valores oficiales de la Canasta de Crianza son los siguientes:

Menores de 1 año: $520.569

Niños de 1 a 3 años: $620.125

Niños de 4 a 5 años: $529.756

Niños de 6 a 12 años: $665.950

El mayor costo se registra entre los niños de 6 a 12 años, etapa en la que aumentan los gastos vinculados a educación, transporte, alimentación, indumentaria y actividades recreativas.

Qué gastos incluye la canasta de crianza

La medición del INDEC está compuesta por dos grandes rubros: el costo de bienes y servicios y el valor económico del cuidado.

Entre los gastos considerados figuran:

Alimentación.

Vivienda.

Salud.

Educación.

Transporte.

Vestimenta.

Otros consumos básicos.

En mayo, el costo mensual de bienes y servicios fue de:

Menores de 1 año: $169.760

De 1 a 3 años: $219.200

De 4 a 5 años: $279.178

De 6 a 12 años: $346.321

Además de los gastos directos, el informe asigna un valor económico al tiempo que demanda el cuidado de los hijos. Según el INDEC, el costo mensual del cuidado fue:

Menores de 1 año: $350.809

De 1 a 3 años: $400.925

De 4 a 5 años: $250.578

De 6 a 12 años: $319.628

Para calcularlo, el organismo toma como referencia los salarios del personal de casas particulares dedicado a la asistencia y cuidado de personas.

Cuánto cuesta la canasta de niñez

Un dato clave para las cuotas alimentarias

La Canasta de Crianza se transformó en una referencia cada vez más utilizada por la Justicia para actualizar cuotas alimentarias, homologar acuerdos entre progenitores y fijar alimentos provisorios. Aunque la ley no establece un monto mínimo obligatorio para la cuota alimentaria, jueces y mediadores suelen utilizar este indicador para determinar si el aporte destinado al mantenimiento de un hijo resulta suficiente.

En comparación con mayo de 2025, el costo de criar un hijo aumentó más de $100.000 en todos los grupos de edad. La mayor suba se observó entre los niños de 6 a 12 años, cuya canasta pasó de $516.113 a $665.950 en apenas un año.

De esta manera, la Canasta de Crianza del INDEC continúa consolidándose como uno de los principales indicadores para medir el costo de mantener a un hijo en Argentina y como una referencia clave para familias, abogados y juzgados de todo el país.