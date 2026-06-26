Precio del dólar confirmado: este es el valor máximo que puede alcanzar el martes 30 de junio 2026

A cuánto va a valer el dólar los próximos días

El esquema de bandas cambiarias continúa siendo una de las principales herramientas utilizadas por el Gobierno para administrar la evolución del dólar oficial. Bajo este mecanismo, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) establece un piso y un techo para el tipo de cambio mayorista, valores que se actualizan diariamente de acuerdo con la fórmula vigente.

Según los datos oficiales publicados por la autoridad monetaria, el límite superior de la banda seguirá avanzando durante los próximos días y alcanzará un nuevo máximo el martes 30 de junio de 2026.

Cuál es el valor máximo que puede alcanzar el dólar el 30 de junio

De acuerdo con la actualización oficial del Banco Central, el techo de la banda cambiaria será el siguiente:

26 de junio: $1.800,75

29 de junio: $1.805,38

30 de junio: $1.806,92

De esta manera, el valor máximo permitido para el dólar oficial mayorista se ubicará en $1.806,92, consolidando la tendencia ascendente que viene mostrando el esquema desde su implementación.

Este valor representa el límite superior del corredor cambiario. Mientras la cotización permanezca dentro de la banda, el Banco Central no tiene obligación de intervenir en el mercado.

El BCRA muestra el valor de techo de la banda cambiaria

Cómo funciona la banda cambiaria

El sistema establece un rango dentro del cual el dólar puede fluctuar libremente según la oferta y la demanda. El Banco Central define un piso y un techo que se actualizan de forma periódica y sirven como referencia para el mercado. Si el dólar mayorista se mantiene dentro de esos límites, la autoridad monetaria no interviene. En cambio, si la cotización supera el techo de la banda, el BCRA queda habilitado para vender reservas internacionales con el objetivo de contener una eventual aceleración cambiaria.

Del mismo modo, si el tipo de cambio perfora el piso establecido, el organismo puede comprar divisas para sostener el precio y fortalecer el nivel de reservas.

Qué pasa con el dólar oficial, el MEP y el blue

Mientras el dólar oficial continúa operando dentro del corredor definido por el Banco Central, los mercados financieros siguen de cerca la evolución de las reservas internacionales, las liquidaciones del sector agroexportador y el contexto global.

La llegada de divisas provenientes de la cosecha gruesa y la política de acumulación de reservas han contribuido en las últimas semanas a moderar la volatilidad cambiaria. Sin embargo, los operadores también monitorean factores externos como las tasas de interés internacionales y las tensiones geopolíticas, variables que pueden influir sobre las expectativas del mercado.

A cuánto va a valer el dólar

Por qué es importante el techo de la banda

El límite superior funciona como una referencia clave para analistas e inversores. Aunque el dólar oficial puede moverse libremente dentro del rango establecido, el techo marca el nivel a partir del cual el Banco Central podría intervenir para evitar movimientos bruscos en la cotización.

Con la actualización prevista para el martes 30 de junio, el techo de la banda alcanzará los $1.806,92 por dólar, un valor que refleja la continuidad del sendero ascendente previsto por el esquema cambiario vigente.