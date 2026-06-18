Precio del dólar confirmado: este es el valor máximo que puede alcanzar el lunes 22 de junio 2026

Cuánto puede subir con el dólar

El esquema de bandas cambiarias sigue marcando la referencia para la evolución del dólar oficial en Argentina. Bajo este sistema, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) actualiza diariamente un piso y un techo para el tipo de cambio mayorista, dentro de los cuales la cotización puede fluctuar libremente.

Según los valores oficiales publicados por la autoridad monetaria, el techo de la banda cambiaria continuará avanzando durante los próximos días y alcanzará los $1.794,60 por dólar el lunes 22 de junio de 2026. De esta manera, el valor máximo permitido para el dólar oficial mayorista se mantiene cada vez más cerca de la barrera de los $1.800.

Cuál es el valor máximo que puede alcanzar el dólar el 22 de junio

De acuerdo con la actualización oficial del Banco Central, los límites superiores de la banda cambiaria serán los siguientes:

18 de junio: $1.788,47

$1.788,47 19 de junio: $1.790,00

$1.790,00 22 de junio: $1.794,60

Este último valor representa el techo oficial del esquema cambiario para el inicio de la próxima semana. Mientras el dólar mayorista opere dentro de los límites establecidos por la banda, el Banco Central no tiene obligación de intervenir en el mercado.

Valor máximo del dólar según el BCRA

Cómo funciona la banda cambiaria

El sistema implementado por el Gobierno establece un corredor cambiario con un piso y un techo que se actualizan periódicamente. Dentro de ese rango, la cotización del dólar se determina libremente por la oferta y la demanda. Sin embargo, si el tipo de cambio supera el límite superior, el Banco Central queda habilitado para vender reservas internacionales con el objetivo de contener una eventual aceleración cambiaria.

En sentido contrario, si la cotización perfora el piso de la banda, la autoridad monetaria puede comprar divisas para sostener el valor del dólar y fortalecer las reservas. El objetivo del esquema es combinar mayor flexibilidad cambiaria con herramientas de intervención que permitan reducir episodios de volatilidad extrema.

Qué va a pasar con el dólar según la banda cambiaria

Qué pasa con el dólar oficial, el MEP y el blue

Mientras el dólar oficial continúa moviéndose dentro de los parámetros definidos por el Banco Central, el mercado sigue atento a otros factores que pueden influir sobre la cotización. Entre ellos aparecen la evolución de las reservas internacionales, las liquidaciones del complejo agroexportador, el ingreso de divisas provenientes del sector energético y el contexto financiero internacional.

En las últimas semanas, la combinación de mayores ingresos de dólares por exportaciones y las compras realizadas por el Banco Central contribuyó a mantener relativamente estable el mercado cambiario.

El valor máximo de la banda cambiaria funciona como una referencia clave para inversores, empresas y operadores financieros. Aunque el dólar puede fluctuar libremente dentro del corredor establecido, el techo marca el punto a partir del cual el Banco Central podría intervenir para evitar movimientos bruscos en la cotización.