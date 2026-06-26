Cuánto aumenta la hora de empleadas domésticas en julio 2026

Cuánto cobra el personal doméstico por mes

Las empleadas domésticas tendrán un nuevo incremento salarial en julio de 2026 como parte del esquema de actualizaciones definido por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares. La mejora corresponde al último tramo del acuerdo vigente e impactará tanto en el valor de la hora trabajada como en los salarios mensuales de todas las categorías.

Además de la suba del 1,4% prevista para julio, se incorpora al salario básico el 50% restante de la suma no remunerativa otorgada en marzo, lo que termina de consolidar la recomposición salarial del período abril-julio.

Empleadas domésticas por hora

Cuánto aumenta la hora de empleadas domésticas en julio

Con la aplicación del último incremento, las trabajadoras de casas particulares cobrarán los siguientes valores mínimos por hora:

Tareas generales

Corresponde a las tareas de limpieza, lavado, planchado y mantenimiento del hogar.

Con retiro: $3.733,72 por hora.

Sin retiro: $3.996,45 por hora.

Asistencia y cuidado de personas

Incluye el cuidado no terapéutico de niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

Con retiro: $3.996,45 por hora.

Sin retiro: $4.435,86 por hora.

Tareas específicas

Comprende actividades que requieren conocimientos particulares, como cocina especializada.

Con retiro: $4.223,25 por hora.

Sin retiro: $4.597,18 por hora.

Supervisores

Personal encargado de coordinar y controlar las tareas realizadas por otros trabajadores del hogar.

Con retiro: $4.438,77 por hora.

Sin retiro: $4.829,13 por hora.

Caseros

$3.996,45 por hora.

Salarios confirmadas en junio

Cómo quedan los salarios mensuales en julio

Para quienes trabajan bajo modalidad mensualizada, los nuevos pisos salariales son los siguientes:

Tareas generales con retiro: $458.053,22

Tareas generales sin retiro: $505.302,76

Cuidado de personas con retiro: $505.302,76

Cuidado de personas sin retiro: $558.972,92

Tareas específicas con retiro: $517.006,43

Tareas específicas sin retiro: $571.426,17

Supervisor con retiro: $553.725,91

Supervisor sin retiro: $612.673,11

Caseros: $505.302,76

Qué pasa con la antigüedad y la zona desfavorable

A los salarios mínimos se les deben sumar los adicionales previstos por la normativa vigente. Por un lado, continúa el adicional por antigüedad, equivalente al 1% del salario por cada año trabajado con el mismo empleador.

Por otro, se mantiene el plus por zona desfavorable del 31%, destinado a trabajadoras que prestan servicios en La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido bonaerense de Carmen de Patagones. El incremento de julio marca el cierre del esquema salarial acordado para el primer semestre de 2026. El cronograma incluyó aumentos del 1,8% en abril, 1,6% en mayo, 1,5% en junio y 1,4% en julio, además de la incorporación gradual de sumas no remunerativas al salario básico.

De esta manera, las empleadas domésticas comenzarán a cobrar los nuevos valores durante los primeros días de agosto, cuando se liquiden los salarios correspondientes a julio.