Empleadas domésticas: cuánto aumenta por hora en julio 2026

Salarios confirmados para el personal doméstico

Las empleadas domésticas que trabajan como niñeras, cuidadores de adultos mayores o asistentes de personas con discapacidad recibieron una actualización salarial en junio de 2026, luego de que el Gobierno homologara un aumento del 1,5% para el mes de junio y otro del 1,4% para julio.

La categoría de Asistencia y Cuidado de Personas incluye a trabajadores que realizan tareas no terapéuticas destinadas al acompañamiento y cuidado de niños, adultos mayores, enfermos o personas con discapacidad dentro del hogar. Además del incremento salarial, en julio se incorporará al salario básico el 50% restante del adicional extraordinario otorgado en marzo, lo que impactará directamente en las escalas vigentes.

Cuánto cobra una niñera o cuidador por hora en junio de 2026

Para quienes trabajan bajo la modalidad con retiro, el salario mínimo quedó establecido en:

$3.862,18 por hora .

. $488.326,19 por mes para quienes cumplen jornada completa.

En tanto, para quienes trabajan sin retiro, los valores son:

$4.295,26 por hora .

. $541.255,35 por mes.

Cuánto cobra una niñera o cuidador por día

Tomando como referencia una jornada habitual de ocho horas, el salario diario mínimo es de:

Con retiro

$30.897 por día aproximadamente.

Sin retiro

$34.362 por día aproximadamente.

Estos valores corresponden únicamente al salario básico y no incluyen antigüedad, horas extras, adicionales por zona desfavorable ni otros conceptos que puedan corresponder según cada caso.

Cómo fueron los aumentos acordados para empleadas domésticas

El esquema salarial vigente contempla los siguientes incrementos acumulativos:

Abril 2026: 1,8%.

Mayo 2026: 1,6%.

Junio 2026: 1,5%.

Julio 2026: 1,4%.

Cada porcentaje se aplica sobre los salarios ya actualizados del mes anterior. A su vez, una parte de las sumas no remunerativas acordadas previamente comenzó a incorporarse al salario básico.

Personal doméstica por hora confirmada

Cuánto cobrarán en julio para empleadas domésticas

Con la nueva actualización prevista para julio, los salarios mínimos pasarán a ser los siguientes:

Con retiro

$3.996,45 por hora.

$505.302,76 por mes.

Sin retiro

$4.435,86 por hora.

$558.972,92 por mes.

Salarios con aumento en junio

Aguinaldo: qué deben cobrar en junio

Durante junio también corresponde el pago de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo. El monto equivale al 50% de la mejor remuneración mensual percibida durante el primer semestre del año y debe abonarse junto con los haberes correspondientes.

De esta manera, quienes se desempeñan como niñeras, cuidadores de adultos mayores o asistentes de personas con discapacidad recibirán en junio un ingreso superior al habitual por el impacto combinado del aumento salarial y del aguinaldo