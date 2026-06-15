Empleadas domésticas: cuánto vale la hora en junio 2026

Cuánto cobra el personal doméstico por hora

Las empleadas domésticas reciben en junio una nueva actualización salarial como parte del acuerdo alcanzado por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP). El incremento forma parte del esquema de aumentos escalonados pactado para el período abril-julio, que contempla subas acumulativas sobre los salarios mínimos de todas las categorías del sector.

La actualización impacta tanto en los valores por hora como en los salarios mensuales del personal de casas particulares, una actividad que alcanza a trabajadoras dedicadas a tareas generales, cuidado de personas, caseros, personal especializado y supervisores.

Además de los incrementos porcentuales, el acuerdo prevé la incorporación progresiva de sumas no remunerativas al salario básico, lo que también repercute en conceptos como aguinaldo, vacaciones e indemnizaciones.

Cómo fueron los aumentos acordados para empleadas domésticas

El esquema salarial vigente contempla los siguientes incrementos acumulativos:

Abril 2026: 1,8%.

Mayo 2026: 1,6%.

Junio 2026: 1,5%.

Julio 2026: 1,4%.

Cada porcentaje se aplica sobre los salarios ya actualizados del mes anterior. A su vez, una parte de las sumas no remunerativas acordadas previamente comenzó a incorporarse al salario básico.

Salarios confirmados en junio

Cuánto cobra una empleada doméstica en junio de 2026

Con la actualización correspondiente a junio, las escalas salariales mínimas quedaron establecidas de la siguiente manera:

Supervisores (Primera categoría)

Con retiro

$4.297,33 por hora.

$536.080,78 por mes.

Sin retiro

$4.683,64 por hora.

$594.214,11 por mes.

Personal para tareas específicas (Segunda categoría)

Incluye cocineros y trabajadores con conocimientos específicos.

Con retiro

$4.083,26 por hora.

$499.868,28 por mes.

Sin retiro

$4.453,26 por hora.

$553.536,65 por mes.

Caseros (Tercera categoría)

$3.862,18 por hora.

$488.326,19 mensuales.

Asistencia y cuidado de personas (Cuarta categoría)

Comprende el cuidado no terapéutico de niños, adultos mayores y personas que requieren acompañamiento.

Con retiro

$3.862,18 por hora.

$488.326,19 por mes.

Sin retiro

$4.295,26 por hora.

$541.255,35 mensuales.

Personal para tareas generales (Quinta categoría)

Incluye limpieza, lavado, planchado, mantenimiento y tareas domésticas habituales.

Con retiro

$3.600,66 por hora.

$441.729,02 mensuales.

Sin retiro

$3.862,18 por hora.

$488.326,19 por mes.

Cuánto cobra el personal doméstico

Qué pasa con el aguinaldo de junio

Las trabajadoras de casas particulares también cobrarán durante junio la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC). La legislación vigente establece que el aguinaldo debe abonarse hasta el 30 de junio. No obstante, los empleadores cuentan con un plazo adicional de hasta cuatro días hábiles, por lo que el pago podrá realizarse hasta el 6 de julio sin incurrir en incumplimientos.

El monto equivale al 50% de la mejor remuneración mensual percibida durante el primer semestre del año.

Adicional por antigüedad

Las empleadas domésticas tienen derecho a percibir un adicional por antigüedad equivalente al 1% del salario básico por cada año trabajado con el mismo empleador. Este beneficio se calcula tomando como referencia la antigüedad acumulada desde el 1° de septiembre de 2020.

Adicional por zona desfavorable

Además, continúa vigente el adicional por zona desfavorable, que representa un 31% adicional sobre los salarios mínimos de cada categoría. Este beneficio corresponde a las trabajadoras que prestan servicios en:

La Pampa.

Río Negro.

Neuquén.

Chubut.

Santa Cruz.

Tierra del Fuego.

Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Partido de Patagones, en la provincia de Buenos Aires.

De esta manera, las empleadas domésticas transitan junio con una nueva actualización salarial mientras el sector aguarda la aplicación del último tramo del acuerdo paritario previsto para julio.