Aumento para empleadas domésticas en julio 2026: cuánto cobran y de cuánto es

Cuánto cobra el personal doméstico en junio con aguinaldo

Las empleadas domésticas recibirán un nuevo aumento salarial en julio 2026, en el marco del acuerdo paritario alcanzado por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP). La actualización corresponde al último tramo del esquema de incrementos escalonados definido para el período abril-julio y se suma a la incorporación definitiva de una parte de la suma no remunerativa acordada meses atrás.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 4/2026 publicada en el Boletín Oficial y alcanza a todas las categorías comprendidas en el régimen de trabajo en casas particulares establecido por la Ley 26.844.

Cuánto cobra el personal doméstico

De cuánto es el aumento para empleadas domésticas en julio de 2026

La actualización salarial prevista para julio será del 1,4% sobre los valores vigentes de junio. Se trata del cuarto y último tramo de la recomposición acordada para el primer semestre. El cronograma de aumentos quedó conformado de la siguiente manera:

Abril: 1,8%

Mayo: 1,6%

Junio: 1,5%

Julio: 1,4%

Todos los incrementos fueron acumulativos, ya que cada porcentaje se aplicó sobre los salarios previamente actualizados. Además, desde julio se incorpora de manera definitiva al salario básico el 50% restante de la suma no remunerativa de $20.000 que había comenzado a abonarse en marzo. Esto implica que ese monto pasará a formar parte del sueldo remunerativo y tendrá impacto sobre conceptos como aguinaldo, vacaciones, antigüedad e indemnizaciones.

Cuánto cobran las empleadas domésticas en julio de 2026

Supervisores

Son quienes coordinan y controlan las tareas realizadas por otro personal doméstico.

Con retiro: $4.438,77 por hora y $553.725,91 mensuales.

Sin retiro: $4.829,13 por hora y $612.673,11 mensuales.

Personal para tareas específicas

Incluye cocineros y trabajadores con conocimientos especializados para desempeñarse dentro del hogar.

Con retiro: $4.223,25 por hora y $517.006,43 mensuales.

Sin retiro: $4.597,18 por hora y $571.426,17 mensuales.

Caseros

Corresponde al personal que reside en la vivienda donde presta servicios.

$3.996,45 por hora.

$505.302,76 mensuales.

Asistencia y cuidado de personas

Comprende a quienes realizan tareas de acompañamiento y cuidado no terapéutico de niños, adultos mayores o personas con discapacidad.

Con retiro: $3.996,45 por hora y $505.302,76 mensuales.

Sin retiro: $4.435,86 por hora y $558.972,92 mensuales.

Personal para tareas generales

Es la categoría más numerosa del sector e incluye tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento y demás actividades domésticas habituales.

Con retiro: $3.733,72 por hora y $458.053,22 mensuales.

Sin retiro: $3.996,45 por hora y $505.302,76 mensuales.

Salarios con aumento en junio

Adicional por zona desfavorable

La normativa mantiene vigente el adicional por zona desfavorable para las trabajadoras que prestan servicios en determinadas regiones del país.

En estos casos corresponde aplicar un recargo del 31% sobre los salarios mínimos de cada categoría.

El beneficio alcanza a quienes trabajan en:

La Pampa

Río Negro

Chubut

Neuquén

Santa Cruz

Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur

Partido de Carmen de Patagones, provincia de Buenos Aires

La principal novedad del mes no será únicamente el aumento del 1,4%. También quedará completamente incorporada al salario básico la suma no remunerativa que comenzó a pagarse en marzo. De esta manera, el sueldo de las empleadas domésticas pasará a tener una mayor incidencia sobre futuros cálculos laborales, incluyendo el aguinaldo de diciembre, las vacaciones, los aportes previsionales y las indemnizaciones.

Con la aplicación de este último tramo, concluye el acuerdo paritario vigente y el sector queda a la espera de una nueva negociación entre representantes sindicales y empleadores para definir las actualizaciones salariales del segundo semestre de 2026.