Escala salarial de empleadas domésticas en junio 2026: cuánto cobran

Cuánto cobra una empleada doméstica por hora

Las empleadas domésticas perciben en junio de 2026 una nueva actualización salarial como parte del acuerdo paritario alcanzado por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP). El entendimiento estableció un esquema de incrementos escalonados entre abril y julio, con subas acumulativas que impactan sobre todas las categorías del régimen.

Además de los aumentos porcentuales, el acuerdo también contempla la incorporación progresiva de una suma no remunerativa al salario básico, una medida que tendrá efectos sobre el cálculo del aguinaldo, las vacaciones y otros conceptos laborales.

Cómo quedaron los aumentos para empleadas domésticas

El cronograma acordado entre sindicatos y empleadores prevé las siguientes actualizaciones salariales:

Abril 2026: aumento del 1,8%.

Mayo 2026: aumento del 1,6%.

Junio 2026: aumento del 1,5%.

Julio 2026: aumento del 1,4%.

Las subas son acumulativas, por lo que cada incremento se aplica sobre los salarios ya actualizados del mes anterior. Además, se acordó incorporar al salario básico el 50% de los $20.000 que se venían abonando como suma no remunerativa desde marzo. La otra mitad continuará pagándose bajo esa modalidad hasta junio y se integrará definitivamente al básico en julio.

Salarios confirmados en junio

Cuánto cobran las empleadas domésticas en junio de 2026

Con la actualización correspondiente a junio, las escalas mínimas quedaron establecidas de la siguiente manera:

Primera categoría: Supervisores

Con retiro: $4.297,33 por hora y $536.080,78 por mes.

Sin retiro: $4.683,64 por hora y $594.214,11 mensuales.

Segunda categoría: Personal para tareas específicas

Con retiro: $4.083,26 por hora y $499.868,28 mensuales.

Sin retiro: $4.453,26 por hora y $553.536,65 mensuales.

Tercera categoría: Caseros

$3.862,18 por hora.

$488.326,19 mensuales.

Cuarta categoría: Asistencia y cuidado de personas

Con retiro: $3.862,18 por hora y $488.326,19 por mes.

Sin retiro: $4.295,26 por hora y $541.255,35 mensuales.

Quinta categoría: Personal para tareas generales

Con retiro: $3.600,66 por hora y $441.729,02 mensuales.

Sin retiro: $3.862,18 por hora y $488.326,19 mensuales.

Personal doméstico con aumento

Qué pasa con el aguinaldo de las empleadas domésticas

La actualización salarial también impactará en el cálculo del medio aguinaldo que las trabajadoras de casas particulares cobrarán durante junio. Según la legislación vigente, la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) debe abonarse hasta el 30 de junio de 2026. La normativa contempla un plazo adicional de hasta cuatro días hábiles, por lo que el pago podría extenderse hasta el 6 de julio sin generar incumplimientos.

Adicionales por antigüedad y zona desfavorable

Además del salario básico, las empleadas domésticas tienen derecho a percibir adicionales establecidos por la normativa laboral. El adicional por antigüedad equivale al 1% del salario básico por cada año trabajado con el mismo empleador, tomando como referencia el 1° de septiembre de 2020.

Por su parte, el adicional por zona desfavorable fue actualizado al 31% sobre los salarios mínimos y corresponde a quienes prestan servicios en:

La Pampa.

Río Negro.

Chubut.

Neuquén.

Santa Cruz.

Tierra del Fuego.

Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Partido de Patagones, en la provincia de Buenos Aires.

De esta manera, las empleadas domésticas afrontan junio con una nueva mejora salarial mientras el sector espera la aplicación del último tramo del acuerdo previsto para julio.