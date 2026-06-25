Africa CDC dice que necesidades de fondos para respuesta al ébola suben a 1.400 millones de dólares

El director general de los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades (Africa CDC), Jean Kaseya, dijo el jueves que la financiación necesaria para la respuesta al ébola aumentó a 1.400 millones de dólares, casi el triple de la estimación anterior de 518 millones de dólares.
En una rueda de prensa semanal, Kaseya dijo que la crisis humanitaria en la provincia de Ituri, en la República Democrática del Congo —epicentro del brote—, estaba agravando la situación y dificultando los esfuerzos para contener la enfermedad.
"Si no contamos con estos 1.400 millones de dólares y no resolvemos la crisis humanitaria, no conseguiremos detener este brote", añadió.
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El brote de la rara cepa de ébola Bundibugyo ha infectado a más de 1.000 personas en el Congo y a 20 en la vecina Uganda, alcanzando el mayor número de casos registrados en el primer mes de cualquier episodio de la enfermedad.
Con información de Reuters