Africa CDC dice que necesidades de fondos para respuesta al ébola suben a 1.400 millones de dólares

FOTO DE ARCHIVO: Jean Kaseya, Directora General del CDC de África, durante una entrevista en el Hotel Fairmont en Washington, D.C.

El director general de los Centros Africanos ‌para el ‌Control y la Prevención de Enfermedades (Africa CDC), Jean Kaseya, dijo el jueves que la financiación necesaria para la respuesta al ​ébola aumentó ⁠a 1.400 millones de ‌dólares, casi el ⁠triple de la ⁠estimación anterior de 518 millones de dólares.

En una rueda ⁠de prensa semanal, Kaseya ​dijo que la ‌crisis humanitaria en ‌la provincia de Ituri, ⁠en la República Democrática del Congo —epicentro del brote—, estaba agravando la ​situación ‌y dificultando los esfuerzos para contener la enfermedad.

"Si no contamos con estos 1.400 millones de ⁠dólares y no resolvemos la crisis humanitaria, no conseguiremos detener este brote", añadió.

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El brote de la rara cepa de ébola Bundibugyo ha infectado ‌a más de 1.000 personas en el Congo y a 20 en la vecina Uganda, alcanzando el ‌mayor número de casos registrados en el primer mes de ‌cualquier ⁠episodio de la enfermedad.

Con información de Reuters