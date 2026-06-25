Lucas Trejo, el futbolista argentino en problemas por el terremoto en Venezuela.

El futbolista argentino Lucas Trejo vive horas de desesperación en Venezuela, después de los impactantes terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que provocaron hasta ahora al menos 164 muertos y 971 heridos en La Guaira, zona que fue declarada en estado de emergencia por la presidenta interina Delcy Rodríguez. La cuestión es que el cordobés no encuentra a su familia radicada allí, más precisamente a su esposa y a sus dos hijos.

Trejo se desempeña actualmente en el Club Sport Marítimo de La Guaira, aunque lo profesional pasó a un segundo plano por el momento. A través de su cuenta oficial de Instagram (@lucastrejo_lt), el defensor de 38 años pidió ayuda para intentar encontrar a su esposa Yanina Maranella y a sus hijos Aarón Trejo Maranella y Ainhoa Trejo Maranella.

El futbolista argentino Lucas Trejo pide ayuda para encontrar a su familia por los terremotos en Venezuela

Con una historia en Instagram, el oriundo de Córdoba Capital escribió, junto a una foto con la esposa y los hijos. “Nuestro edificio en Playa Grande se derrumbó. No sé nada de mi familia. Por favor, oren por ellos y difundan este mensaje por si alguien los vio. Quiero creer que no estaban ahí. Oren por mi familia, por favor”, posteó.

El pedido de ayuda de Lucas Trejo desde Venezuela.

Trejo no estaba en La Guaira con su familia porque se encontraba concentrado con el plantel de Marítimo en la capital Caracas, donde el equipo debía disputar el primer partido de la Copa nacional ese mismo miércoles 24 de junio ante Deportivo Miranda Fútbol Club, en el Estadio Brígido Iriarte. Por supuesto, el fútbol quedó suspendido en el país caribeño y la presidenta interina, Delcy Rodríguez, declaró el estado de emergencia en las zonas afectadas por este desastre natural.

Quién es Lucas Trejo

El defensor cordobés de 38 años, 1.83 metro y 81 kilos desarrolló casi toda su carrera profesional en el exterior, ya que en Argentina solamente jugó entre 2011 y 2014 en tres clubes de su provincia natal: Sportivo Belgrano, Racing e Instituto. Antes y después de aquella época, se desempeñó en las ligas de España, Grecia, Estados Unidos, Venezuela, Colombia, México y Perú. Fue campeón dos veces con Monagas de Venezuela en 2017 y su retiro es inminente.

El comunicado de Cancillería argentina tras los terremotos en Venezuela

La República Argentina lamenta profundamente las consecuencias de los eventos sísmicos registrados durante el día de hoy, 24 de junio, en Venezuela y expresa su solidaridad con el pueblo venezolano en este difícil momento.

Se recomienda a los ciudadanos argentinos residentes en ese país seguir las indicaciones de los organismos locales competentes en materia de resguardo, seguridad y, de corresponder, evacuación.

Asimismo, se informa a los ciudadanos argentinos que se hayan visto afectados por los eventos sísmicos que podrán comunicarse con esta Cancillería para informar su situación a través de los correos electrónicos:

[email protected]

[email protected]

o a la guardia diplomática en Argentina:

+5491150615903 (sólo WhatsApp)

+5491150407243 (sólo mensaje de voz)

Estos puntos de contacto son exclusivamente para argentinos residentes en Venezuela.