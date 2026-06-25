EEUU dice que está movilizando ayuda para Venezuela tras terremotos

FOTO DE ARCHIVO: 56.ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en Ciudad de Panamá

Estados Unidos anunció a última hora del miércoles que estaba en contacto ‌con las autoridades ‌venezolanas tras fuertes terremotos y que estaba movilizando ayuda para el país sudamericano.

"Estamos en contacto con las autoridades y movilizando ayuda", dijo el subsecretario de Estado Christopher Landau en X. Calificó los terremotos de "devastadores".

El miércoles por la tarde ​se produjeron dos ⁠fuertes terremotos al oeste de la capital ‌venezolana, que derrumbaron edificios en Caracas, ⁠dejaron a personas atrapadas entre ⁠los escombros y llevaron a los científicos a advertir que podría haber un elevado número de ⁠víctimas y una destrucción generalizada en todo ​el país.

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Jeremy Lewin, funcionario del ‌Departamento de Estado de Estados ‌Unidos, dijo en X que el departamento ⁠había movilizado un equipo de ayuda en caso de catástrofes y un grupo de trabajo para entregar y coordinar la ayuda esencial ​a los ‌venezolanos.

"En colaboración con nuestros socios del Gobierno provisional de Venezuela, Estados Unidos enviará equipos de búsqueda y rescate, suministros médicos y humanitarios, así como otros recursos, ⁠durante los cruciales primeros días tras esta trágica catástrofe natural", añadió.

La embajada de Estados Unidos en Caracas informó que todo el personal estadounidense se encontraba a salvo.

Las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela se han distendido en los últimos meses, después ‌de que las fuerzas estadounidenses detuvieron al entonces presidente del país, Nicolás Maduro, en una incursión en Caracas el pasado mes de enero.

La Administración del presidente Donald Trump ha entablado contactos con ‌un gobierno interino liderado por Delcy Rodríguez, antigua aliada de Maduro, entre otras cosas para alcanzar un acuerdo ‌por el ⁠que Estados Unidos venderá petróleo venezolano, y ha concedido exenciones a las ​sanciones para fomentar la inversión estadounidense.

Con información de Reuters