Salud comunitaria: el Gobierno formoseño fortalece las acciones de la Mesa Intersectorial de lucha contra el dengue

El Gobierno de Formosa fortalece la estrategia preventiva contra el dengue en distintos puntos del territorio provincial. Esta semana, la localidad de Misión Laishí fue escenario de una nueva etapa de trabajo que combinó capacitación, coordinación entre instituciones y operativos sanitarios en los barrios, con el objetivo de sostener las acciones de prevención y reducir el riesgo de circulación del mosquito Aedes aegypti.

Las actividades fueron coordinadas por la Subsecretaría de Medicina Sanitaria a través de las direcciones de Saneamiento, Bromatología y Zoonosis, y de Medicina Preventiva y Prestaciones Especiales. La propuesta convocó a profesionales de la salud, autoridades municipales, representantes del Concejo Deliberante, efectivos de la Policía de Formosa y referentes del ámbito educativo para consolidar una respuesta articulada frente a la enfermedad.

Durante la jornada, realizada en el hospital de la localidad, los equipos técnicos analizaron el escenario epidemiológico actual del dengue tanto en la región como en la provincia y repasaron las principales características del mosquito transmisor con foco en las medidas preventivas que deben sostenerse durante todo el año.

Capacitación y articulación para fortalecer la prevención

Además de actualizar conocimientos sobre la situación sanitaria, las capacitaciones incluyeron contenidos vinculados al reconocimiento temprano de los síntomas del dengue, la importancia de la consulta médica oportuna y las posibles complicaciones que puede presentar la enfermedad si no es tratada adecuadamente.

El subsecretario de Medicina Sanitaria, Marcelo Cañete, explicó que una vez finalizada la instancia formativa se desarrolló una reunión con los integrantes de la Mesa Intersectorial de lucha contra el dengue de Misión Laishí.

Según detalló, el objetivo fue fortalecer los criterios de actuación de los distintos organismos involucrados y analizar el abordaje integral de los pacientes, desde la primera consulta hasta una eventual internación, con una una respuesta coordinada entre todos los actores del sistema sanitario.

Brigadas en los barrios y trabajo puerta a puerta

Mientras se desarrollaban las actividades institucionales, brigadistas sanitarios enviados por el Ministerio de Desarrollo Humano recorrieron distintos barrios de la localidad, una tarea que se lleva adelante desde principios de junio. Los operativos incluyeron visitas domiciliarias para realizar descacharrizado, control focal, eliminación de criaderos potenciales del mosquito y fumigaciones tanto dentro de las viviendas como en los espacios públicos.

A estas acciones se sumó la distribución de repelentes y la entrega de recomendaciones preventivas a los vecinos, con el propósito de reforzar la participación comunitaria en la lucha contra el dengue. Desde la cartera sanitaria remarcaron que la eliminación de recipientes en desuso donde puede acumularse agua continúa como la principal medida para impedir la reproducción del Aedes aegypti.

Por ese motivo, insistieron en la importancia de que cada familia revise periódicamente patios, jardines y alrededores de las viviendas para eliminar cualquier objeto que pueda convertirse en un criadero del mosquito. La estrategia, señalaron, busca complementar el trabajo permanente que realizan las brigadas sanitarias con el compromiso de la comunidad.