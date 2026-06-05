Acción sanitaria: con fumigación y descacharrizado, Formosa fortaleció la lucha contra el dengue

El Gobierno de Formosa llevó adelante un amplio operativo de prevención del dengue destinado a fortalecer las acciones sanitarias en esa localidad del sur provincial. El operativo incluyó un conjunto de medidas preventivas orientadas a reducir la presencia del mosquito Aedes aegypti, vector responsable de la transmisión del dengue a través de los productos elaborados por el laboratorio Laformed.

A través del Ministerio de Desarrollo Humano y en coordinación con la Municipalidad de Misión Laishí, contó con la participación de brigadistas especializados que fueron trasladados desde la ciudad capital para reforzar las tareas en terreno.

Entre las tareas desarrolladas se destacaron el descacharrizado, el control focal en viviendas, la eliminación de recipientes con agua acumulada y las fumigaciones tanto domiciliarias como espaciales. El subsecretario de Medicina Sanitaria, Marcelo Cañete, explicó que los equipos trabajaron además en la detección y neutralización de posibles criaderos.

Acciones casa por casa

"Se logró trabajar casi en el 100% de las viviendas de la localidad y en la totalidad de los barrios", señaló el funcionario al realizar un balance de la actividad. Según precisó, durante las recorridas se inspeccionaron 902 focos potenciales de reproducción del mosquito, los cuales fueron eliminados o tratados mediante la aplicación de Bacivec, un larvicida elaborado por el laboratorio provincial Laformed.

Además de las intervenciones sanitarias, los equipos distribuyeron repelentes y desarrollaron actividades de concientización dirigidas a los vecinos sobre la importancia de mantener patios y terrenos libres de recipientes que puedan acumular agua.

Cañete destacó que el diálogo directo con las familias permitió reforzar los mensajes preventivos y recordar que la principal herramienta para combatir el dengue sigue siendo la eliminación de criaderos. "Debemos evitar que se formen criaderos de mosquitos", remarcó el subsecretario, al insistir sobre la necesidad de sostener las medidas de prevención dentro de los hogares.

Trabajo articulado

Las tareas contaron con el acompañamiento del personal del Hospital de Misión Laishí, trabajadores municipales, integrantes del Concejo Deliberante y efectivos de la Policía provincial, quienes colaboraron para facilitar el acceso de las brigadas a los distintos sectores de la comunidad.

Desde la cartera sanitaria resaltaron que la articulación entre organismos permitió ampliar la cobertura territorial y alcanzar una mayor cantidad de domicilios durante las dos jornadas de trabajo. El funcionario aclaró que la intervención desarrollada en Misión Laishí tuvo un carácter exclusivamente preventivo y forma parte de un programa permanente que se ejecuta de manera sistemática en toda la provincia.

En ese sentido, recordó que las acciones de control vectorial se mantienen durante todo el año, independientemente de la época estacional, con el objetivo de conservar una situación epidemiológica favorable y reducir al mínimo el riesgo de circulación del dengue en el territorio provincial. Para las autoridades sanitarias, la continuidad de estas tareas y la participación activa de la comunidad resultan claves para sostener los resultados obtenidos y evitar la proliferación del mosquito transmisor.