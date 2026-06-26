Aguinaldo para docentes: cuándo se paga y cuánto se cobra en junio 2026

Aguinaldo docente: cómo calcularlo

Miles de docentes de todo el país cobrarán durante junio la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo. El beneficio alcanza a los trabajadores de la educación que se desempeñan en relación de dependencia y representa un ingreso extra clave en el cierre del primer semestre del año.

El monto a percibir dependerá del salario más alto cobrado entre enero y junio, incluyendo los conceptos remunerativos que integran el sueldo habitual de cada trabajador.

Cuándo se paga el aguinaldo para docentes

Cuándo cobran el aguinaldo los docentes

La legislación laboral establece que la primera cuota del aguinaldo debe abonarse hasta el 30 de junio de 2026. Sin embargo, cada provincia puede definir la modalidad de pago. En algunos casos, el SAC se acredita junto con el salario de junio, mientras que en otros se deposita por separado, aunque siempre dentro de los plazos legales vigentes.

El aguinaldo equivale al 50% de la mayor remuneración mensual bruta percibida durante el primer semestre del año. Para determinar el monto se toma el sueldo más alto cobrado entre enero y junio, incluyendo adicionales remunerativos como antigüedad, zona desfavorable, bonificaciones y otros conceptos incorporados al salario. Cuando el docente trabajó menos de seis meses durante el semestre, el aguinaldo se liquida de manera proporcional al tiempo efectivamente trabajado.

Cuánto cobran los docentes de aguinaldo

Tomando como referencia las escalas salariales vigentes en la provincia de Buenos Aires, un maestro de grado de jornada simple alcanzó en abril un salario de $850.053. En ese caso, el medio aguinaldo rondaría los $425.026 brutos.

Por su parte, un maestro de jornada completa con una remuneración de $1.700.106 tendría un aguinaldo cercano a los $850.053 brutos. Los valores finales pueden ser superiores según la antigüedad, los adicionales salariales, la carga horaria y la categoría de cada trabajador.

Aguinaldo confirmado en junio

Los docentes que realizan suplencias breves suelen tener un tratamiento diferente en la liquidación del SAC. En muchos casos, el proporcional del aguinaldo se incorpora de forma mensual junto al salario correspondiente a cada período trabajado, por lo que no necesariamente reciben un pago extraordinario específico en junio.

Un ingreso clave en medio de la discusión salarial

El pago del aguinaldo llega en un contexto en el que continúan las negociaciones salariales en distintas jurisdicciones y los reclamos gremiales por la actualización de los ingresos docentes. Mientras se mantienen abiertas las discusiones paritarias, el SAC representa un alivio económico para miles de maestros y profesores, que durante junio recibirán un ingreso adicional equivalente a la mitad de su mejor sueldo del semestre.