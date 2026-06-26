Hasta cuándo me pueden pagar el aguinaldo de junio 2026: la fecha límite

Fecha límite para pagar el aguinaldo

El aguinaldo de junio vuelve a convertirse en uno de los ingresos más esperados por millones de trabajadores y jubilados. Se trata de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), un derecho laboral establecido por ley para quienes se desempeñan en relación de dependencia y para los beneficiarios del sistema previsional.

Con la llegada de los últimos días del mes, una de las consultas más frecuentes es hasta cuándo tienen tiempo las empresas para depositar el aguinaldo y qué ocurre si el pago se demora.

Hasta cuándo me pueden pagar el aguinaldo de junio 2026

La Ley de Contrato de Trabajo establece que la primera cuota del aguinaldo debe abonarse hasta el 30 de junio de cada año. En 2026, esa fecha cae martes. Sin embargo, la normativa también contempla un plazo adicional de hasta cuatro días hábiles para efectuar el depósito. Por ese motivo, el vencimiento efectivo para el pago del SAC de junio se extiende hasta el lunes 6 de julio de 2026.

A partir de esa fecha, si el empleador no abonó el aguinaldo, queda en mora y el trabajador puede reclamar formalmente el pago correspondiente.

Aguinaldo con aumento en julio

Qué pasa si no pagan el aguinaldo

Si el aguinaldo no es depositado dentro de los plazos legales, el empleador incurre en incumplimiento de una obligación laboral. En esos casos, el trabajador puede intimar el pago mediante telegrama laboral gratuito y reclamar los intereses correspondientes por la demora. Además, el incumplimiento puede derivar en sanciones y reclamos judiciales.

Quiénes cobran el aguinaldo en junio

La primera cuota del SAC corresponde a:

Trabajadores en relación de dependencia del sector privado.

Empleados de la administración pública nacional, provincial y municipal.

Personal de casas particulares registrado.

Jubilados y pensionados que cobran a través de ANSES.

Por el contrario, no perciben aguinaldo los monotributistas, trabajadores autónomos ni quienes desarrollan actividades de manera informal sin relación laboral registrada.

Cuánto se cobra de aguinaldo en julio

Cómo se calcula el aguinaldo

El aguinaldo equivale al 50% de la mayor remuneración mensual bruta percibida durante el semestre comprendido entre enero y junio. Para determinar el monto se toma el salario más alto cobrado en ese período, incluyendo conceptos remunerativos como horas extras, comisiones, presentismo o adicionales por antigüedad. En los casos en que el trabajador no haya prestado servicios durante todo el semestre, el SAC se liquida de manera proporcional al tiempo efectivamente trabajado.

Los jubilados y pensionados de ANSES perciben el aguinaldo junto con el haber mensual de junio, sin necesidad de realizar ningún trámite. El pago se acredita de acuerdo con el calendario oficial del organismo, según la terminación del DNI y el tipo de prestación que percibe cada beneficiario.

De esta manera, mientras los trabajadores registrados tienen como fecha límite de cobro el 30 de junio —con plazo de gracia hasta el 6 de julio—, los jubilados ya reciben el aguinaldo incorporado dentro del cronograma habitual de pagos de ANSES.