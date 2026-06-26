Isak reprende a Elanga por la confusión sobre la clasificación de Suecia para la segunda ronda

El futbolista sueco Anthony Elanga reacciona tras el partido del Grupo F ante Japón disputado en el Estadio de Dallas, Arlington, Texas, EEUU.

El ​gol del empate de Anthony Elanga ayudó a Suecia a clasificarse para ‌los dieciseisavos de ‌final del Mundial tras empatar 1-1 con Japón, pero mientras sus compañeros celebraban el resultado, el delantero se desplomó en el suelo, frustrado, pensando que no se habían clasificado.

Suecia terminó un punto ​por debajo de ⁠Japón, segundo clasificado del Grupo F, ‌pero acabó pasando a la ⁠siguiente fase como uno ⁠de los mejores terceros.

Sin embargo, Elanga, convencido de que necesitaban una victoria, presionó a sus ⁠compañeros para que marcaran un segundo ​gol e incluso sufrió ‌un calambre, lo que ‌le valió unas duras palabras de su ⁠compañero Alexander Isak.

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"Le eché una pequeña bronca en ese momento. Estaba un poco frustrado al final del partido y ​ahora ‌se puede entender", declaró Isak a la prensa tras el partido del jueves.

Elanga explicó que sus compañeros intentaban gritarle, pero que no supo ⁠hasta que terminó el partido que solo necesitaban un punto para clasificarse.

"Solo grité: '¡Vamos, podemos ir a por más!' (...) Me dio un calambre al final, pero no quería dejar de correr", explicó.

Elanga no fue el único jugador ‌que no sabía que se habían clasificado.

"Yo tampoco tenía ni idea", afirmó el arquero sueco Jacob Widell Zetterström, que debutó en el Mundial contra Japón.

El seleccionador de Suecia, ‌Graham Potter, no pudo evitar sonreír ante la confusión de Elanga.

"No podría haber sido más ‌claro para ⁠él. Obviamente, estaba pensando en otra cosa, pobrecito. En este ​momento le adoro, pero, madre mía", dijo a los medios.

Con información de Reuters