EN VIVO
Nafta

Precio de la nafta en CABA y PBA: a cuánto cotizan los combustibles hoy viernes 26 de junio

Conocé los precios promedio de nafta súper, premium, gasoil y GNC en estaciones de CABA y PBA hoy viernes 26 de junio. YPF, Shell, Axion, Puma, Gulf y VOY.

26 de junio, 2026 | 07.00

Los precios de los combustibles en CABA y PBA para la jornada de hoy viernes 26 de junio se actualizan con los siguientes valores promedio informados por las empresas. A continuación, el detalle por estación de servicio.

Precios YPF

  • Nafta Súper: $2037
  • Nafta Premium: $2316
  • Gasoil: $2065
  • Gasoil Premium: $2271
  • GNC: $720.81

Precios Shell

  • Nafta Súper: $2115
  • Nafta Premium: $2413
  • Gasoil: $2180
  • Gasoil Premium: $2489
  • GNC: $636.33

Precios Axion

  • Nafta Súper: $2099
  • Nafta Premium: $2429
  • Gasoil: $2189
  • Gasoil Premium: $2469
  • GNC: $550

Precios Puma

  • Nafta Súper: $2035
  • Nafta Premium: $2406
  • Gasoil: $2180
  • Gasoil Premium: $2446
  • GNC: $569

Precios Gulf

  • Nafta Súper: $1597
  • Nafta Premium: $1825
  • Gasoil: $1754
  • Gasoil Premium: $1899
  • GNC: $529

Precios VOY

  • Nafta Súper: $2030
  • Nafta Premium: $2223
  • Gasoil Premium: $2389
  • GNC: $709

Los valores expresados representan el promedio de los precios que las empresas informan al Gobierno nacional, según lo establecido por la resolución 314/2016 del ex Ministerio de Energía.

  • TWITTER
  • E-MAIL
  • TELEGRAM
  • LINKEDIN
Trending
Dólar
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 26 de junio
Las más vistas