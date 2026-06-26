Precio de la nafta en CABA y PBA: a cuánto cotizan los combustibles hoy viernes 26 de junio

Los precios de los combustibles en CABA y PBA para la jornada de hoy viernes 26 de junio se actualizan con los siguientes valores promedio informados por las empresas. A continuación, el detalle por estación de servicio.

Precios YPF

Nafta Súper: $2037

Nafta Premium: $2316

Gasoil: $2065

Gasoil Premium: $2271

GNC: $720.81

Precios Shell

Nafta Súper: $2115

Nafta Premium: $2413

Gasoil: $2180

Gasoil Premium: $2489

GNC: $636.33

Precios Axion

Nafta Súper: $2099

Nafta Premium: $2429

Gasoil: $2189

Gasoil Premium: $2469

GNC: $550

Precios Puma

Nafta Súper: $2035

Nafta Premium: $2406

Gasoil: $2180

Gasoil Premium: $2446

GNC: $569

Precios Gulf

Nafta Súper: $1597

Nafta Premium: $1825

Gasoil: $1754

Gasoil Premium: $1899

GNC: $529

Precios VOY

Nafta Súper: $2030

Nafta Premium: $2223

Gasoil Premium: $2389

GNC: $709

Los valores expresados representan el promedio de los precios que las empresas informan al Gobierno nacional, según lo establecido por la resolución 314/2016 del ex Ministerio de Energía.