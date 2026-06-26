Precio de la nafta en CABA y PBA: a cuánto cotizan los combustibles hoy viernes 26 de junio

Los precios de los combustibles en CABA y PBA para la jornada de hoy viernes 26 de junio se actualizan con los siguientes valores promedio informados por las empresas. A continuación, el detalle por estación de servicio.
Precios YPF
- Nafta Súper: $2037
- Nafta Premium: $2316
- Gasoil: $2065
- Gasoil Premium: $2271
- GNC: $720.81
Precios Shell
- Nafta Súper: $2115
- Nafta Premium: $2413
- Gasoil: $2180
- Gasoil Premium: $2489
- GNC: $636.33
Precios Axion
- Nafta Súper: $2099
- Nafta Premium: $2429
- Gasoil: $2189
- Gasoil Premium: $2469
- GNC: $550
Precios Puma
- Nafta Súper: $2035
- Nafta Premium: $2406
- Gasoil: $2180
- Gasoil Premium: $2446
- GNC: $569
Precios Gulf
- Nafta Súper: $1597
- Nafta Premium: $1825
- Gasoil: $1754
- Gasoil Premium: $1899
- GNC: $529
Precios VOY
- Nafta Súper: $2030
- Nafta Premium: $2223
- Gasoil Premium: $2389
- GNC: $709
Los valores expresados representan el promedio de los precios que las empresas informan al Gobierno nacional, según lo establecido por la resolución 314/2016 del ex Ministerio de Energía.