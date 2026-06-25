Del asado, fernet y vino de Qatar 2022 al Mundial 2026: ¿es el fin de la juntada mundialista?

La imagen de millones de argentinos celebrando la consagración de la Selección en el Mundial 2022 quedó grabada en la memoria colectiva, como así también los asados con familia y amigos. Pero, a poco más de tres años de aquella final histórica y a las puertas del tercer partido de Argentina en el Mundial 2026 contra Jordania de este sábado por la noche, hay una comparación que es mejor no pensarla demasiado: cuánta carne, vino y fernet se podía comprar durante el campeonato en Qatar y cuánto ahora mismo.

La evolución de los precios de la carne, el vino y el fernet, productos emblemáticos de las reuniones entre amigos y familiares, muestra que el poder adquisitivo sufrió un fuerte deterioro en los últimos años. Mientras el salario mínimo saltó de $ 61.953 en diciembre de 2022 a $ 367.800 en junio de 2026, los precios crecieron a una velocidad muy superior.

La carne multiplicó su precio entre seis y 15 veces

Uno de los aumentos más significativos se registró en los cortes tradicionales para el asado.

El kilo de asado pasó de $ 1.239 en diciembre de 2022 a $ 18.154 en junio de 2026, una suba de casi 1.365%.

El vacío aumentó de $ 1.467 a $ 22.306, mientras que la tapa de asado pasó de $ 1.178 a $ 17.575.

También se encarecieron de manera notable los productos que suelen acompañar la parrilla. El kilo de chorizo saltó de $ 690 a $ 9.000, la morcilla pasó de $ 470 a $ 6.000 y el chinchulín aumentó de $ 420 a $ 5.000.

En concreto, hacer un asado para entre cuatro y seis personas pasó de costar $ 5.464 en diciembre de 2022 a $ 78.035 en la actualidad. Esto representa un incremento total del 1.328% en el costo de la parrillada completa entre ambos mundiales.

La consecuencia directa fue una fuerte reducción de la cantidad de carne que puede comprarse con un ingreso mínimo. En diciembre de 2022, un trabajador que se referenciaba en el salario mínimo podía adquirir cerca de 50 kilos de asado. Hoy apenas puede comprar poco más de 20 kilos. En el caso del vacío, la caída es similar: pasó de 42 kilos a apenas 16 kilos.

El vino y el fernet también se alejaron del bolsillo

Las bebidas no escaparon a la tendencia. Una botella de vino que costaba $ 358 a fines de 2022 hoy ronda los $ 2.318, según datos del Indec, lo cual arroja un incremento acumulado que supera el 547%. Por su parte, el fernet pasó de $1.700 a $ 19.000, un aumento superior al 1.000%, convirtiéndose en uno de los productos que más se encarecieron en el período analizado.

La comparación con el salario mínimo vuelve a mostrar la pérdida de capacidad de compra. Durante el Mundial de Qatar, un trabajador podía adquirir aproximadamente 173 botellas de vino con su ingreso mensual. En junio de 2026, esa cifra cayó a 159 unidades.

La situación es más marcada con el fernet. Mientras que en diciembre de 2022 el salario mínimo alcanzaba para comprar 36 botellas, hoy permite adquirir apenas 19.

La explicación: el salario mínimo perdió casi 40% de su capacidad adquisitiva

La evolución de estos productos coincide con el deterioro general del salario mínimo registrado en los últimos años. Según un informe del Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), entre noviembre de 2023 y mayo de 2026, el salario mínimo real acumuló una caída del 39,7%. Además, su valor actual se ubica por debajo del registrado antes de la crisis de 2001 y representa apenas un tercio del máximo alcanzado en septiembre de 2011.

El estudio puntualizó que en diciembre de 2023 se inició un extenso proceso de merma del valor real del salario mínimo, vital y móvil, cuando se contrajo 15% de la mano de la aceleración inflacionaria, seguido por una caída aún mayor, del 17%, en enero de 2024. El resultado que lleva a la actualidad es el dolor que signficará en los bolsillos hacer la "vaquita" para hacer un asado a fin de mes mundialista.