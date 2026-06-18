La carne subió más de un 4% en el último mes y explicó el 70% de la inflación en alimentos

La evolución de los precios de los alimentos mostró una desaceleración en la tercera semana de junio, pero el comportamiento acumulado de algunos rubros mantuvo presión sobre el gasto de los hogares. Según el relevamiento semanal de LCG, Alimentos y Bebidas registró una caída de 0,3% respecto de la semana anterior, luego de tres semanas consecutivas de incrementos moderados. Sin embargo, el descenso semanal no alteró el resultado acumulado del último mes, donde la carne volvió a ocupar el centro de la dinámica inflacionaria.

El informe señaló que “Alimentos y bebidas deflacionan en el margen luego de tres semanas de aumentos marginales” y precisó que la inflación mensual promedio de las últimas cuatro semanas se ubicó en 1,9%, con una reducción de 0,6 puntos porcentuales respecto del registro previo.

La moderación del promedio mensual apareció acompañada por una composición interna desigual entre categorías. Mientras algunos rubros mostraron bajas o aumentos acotados, la carne mantuvo una trayectoria por encima del promedio general y explicó gran parte del resultado agregado.

De acuerdo con el relevamiento, aun considerando el retroceso semanal de los alimentos, “70% de la inflación mensual de alimentos se explicó por carnes (4,3% m/m)”. El dato indica que siete de cada diez puntos del aumento acumulado en el rubro alimentos tuvieron origen en la evolución de los precios de la carne.

La incidencia del rubro adquiere peso porque se trata de uno de los componentes de mayor presencia dentro de la canasta de consumo cotidiano. En un escenario donde el promedio mensual de alimentos se ubicó por debajo del 2%, el incremento acumulado de la carne superó el 4% y mostró una velocidad de ajuste distinta respecto del resto de los productos.

La caída semanal del índice estuvo explicada principalmente por el comportamiento de carnes y bebidas, que actuaron como factores de compensación frente a aumentos observados en otras categorías. El informe indicó que “Carnes y Bebidas explican la baja semanal. Compensaron lácteos y verduras”. Sin embargo, el movimiento semanal no alcanzó para revertir las subas acumuladas durante el mes en distintos segmentos de alimentos. Entre las categorías con mayores aumentos en la última medición aparecieron azúcar, miel, dulces y cacao con 2,9%; lácteos y huevos con 1,5%; frutas con 1,1% y verduras con otro 1,1%.

Cuando se observa el desempeño mensual, se destaca una concentración del aumento en pocos rubros. Detrás de carnes, el informe ubicó a condimentos con una variación de 4% y a verduras con un incremento de 3,1%. La medición de LCG también registró cambios en la dinámica de remarcaciones. Según el informe, “el porcentaje de productos subió desde niveles bajos; el porcentaje de productos con bajas alcanzó el 10%”. A la vez, señaló que “las variaciones de precios presentaron mayor dispersión y valores extremos respecto a la semana anterior”.

El anticipo mayorista

La inflación mayorista, que suele marcar la tendencia de la medición minorista del mes siguiente, registró en mayo una desaceleración y se ubicó en 2,5%, mientras que en la comparación interanual acumuló un avance de 34,5%, según dio a conocer este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Aun así, se mantuvo por encima de la inflación minorista del mismo mes.

La variación respondió al aumento de 2,5% registrado en los “Productos nacionales” y al alza de 3,1% observada en los “Productos importados”. De este modo, entre enero y mayo, el índice de precios internos al por mayor (IPIM) acumuló una suba de 14,4%.

La cifra de mayo confirma que la inflación mayorista bajó 2,7 puntos porcentuales en relación con abril (cuando había sido del 5,2%), aunque se mantuvo 0,6 puntos porcentuales por encima de la inflación minorista, que fue de 2,1% el mes pasado. Al interior de los “Productos nacionales”, los rubros que más incidieron sobre el IPIM fueron “Sustancias y productos químicos”, con 0,65 puntos; “Energía eléctrica”, con 0,25 puntos; “Productos refinados del petróleo”, con 0,24 puntos; “Alimentos y bebidas”, con 0,22 puntos; y “Petróleo crudo y gas”, también con 0,22 puntos.

El nivel general del índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) registró en el mismo período un incremento de 2,7%, impulsado por avances de 2,7% en los “Productos nacionales” y de 3% en los “Productos importados”. El nivel general del índice de precios básicos del productor (IPP) mostró también una suba de 2,7% en mayo, explicada por los aumentos de los “Productos primarios” (2,4%) y de los “Manufacturados y energía eléctrica” (2,8%).