La advertencia de un importante empresario de alimentos: "Un cementerio"

El presidente de la alimenticia Morixe, Ignacio Noel, sostuvo que el gobierno de Javier Milei debe avanzar contra la inflación, aunque advirtió que ese objetivo no puede alcanzarse al costo de "matar la economía". Noel habló luego de conocerse el dato de baja de la inflación en mayo ayer por la tarde, cuando el Indec reveló un IPC del 2,1% para el mes pasado, una caída de 0,5 puntos respecto a abril.

“Tenés que ir atacando la inflación, pero no a costa de matar la economía o dejar que vivan solo los exportadores”, afirmó el empresario. En esa línea, cuestionó una estrategia centrada exclusivamente en desacelerar los precios sin contemplar el impacto sobre la actividad. “En un cementerio no hay inflación, pero tampoco se vende nada”, graficó.

El empresario cuestionó lo que definió como un “excesivo énfasis en bajar la inflación sin importar lo que pasa en el resto de la economía”. Y también advirtió sobre el deterioro del consumo en el mercado interno. “Se está vendiendo menos”, afirmó, y precisó, en diálogo con la radio Ahora Play, que la caída alcanza a productos básicos como “harina, polenta y fideos”.

Para el titular de Morixe, la explicación principal está en el deterioro de los ingresos reales. “Es un tema de poder de compra”, resumió. Al analizar el cambio en la dinámica económica, sostuvo que de la asunción de Javier Milei antes la demanda se sostenía por otros mecanismos. “A nivel macro, la economía argentina con déficit fiscal tenía más demanda porque la plata en las manos quemaba, porque se depreciaba”, explicó.

En ese sentido, propuso fortalecer el financiamiento al consumo. “Hay que aumentar el poder de compra vía créditos”, dijo, y agregó que también habría que “darle al dólar el mismo funcionamiento que el peso”, impulsando una "economía bimonetaria".

El titular de Morixe pidió un dólar más competitivo

“Está muy bien bajar la inflación, pero bajar el dólar va a matar sectores no improductivos”, advirtió también Ignacio Noel. Según señaló, la industria enfrenta “aumentos en costos en dólares de 2% a 3% mensual”, por lo que el problema “no es un tema de eficiencia, sino de competencia”.

Noel valoró parte de la política económica oficial y destacó que haya permitido atraer inversiones a determinados sectores. “Me parece buenísima la política que ha hecho, que ha logrado estas inversiones en estos sectores”, señaló.

Sin embargo, consideró que ese esquema “necesitaría algún complemento”, aunque aclaró que no debería estar “dirigido a promover tal industria”, sino a corregir “la alteración que significa un tipo de cambio excesivamente bajo por las propias regulaciones del Gobierno”.

Noel aclaró que su planteo no apunta a que el Estado intervenga directamente sobre la cotización. “No digo que el Gobierno fije un dólar, sino que saque las regulaciones y vea de qué forma baja los costos locales: impuestos, sueldos, todo lo que hoy hace que no haya competitividad”, sostuvo. Según planteó, esas condiciones frenan inversiones en sectores que no están orientados a “exportar bienes de recursos naturales”.

Por último, Noel sostuvo que la Argentina no puede limitar su desarrollo a los sectores vinculados a los recursos naturales. “Un país como el nuestro tiene lugar para máximo uno o dos millones de personas” dedicadas a la exportación de recursos naturales, como “minería o campo”, afirmó, y planteó la necesidad de preservar también actividades industriales y vinculadas al mercado interno.