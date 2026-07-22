Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este miércoles 22 de julio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó los detalles sobre quiénes cobran hoy sus jubilaciones, pensiones y AUH. Miles de jubilados, pensionados y titulares de asignaciones pueden consultar cuándo cobro según la terminación de su DNI.

El calendario de julio 2026 sigue su curso. Hoy miércoles 22 es el turno de los documentos finalizados en 9. Todas las acreditaciones se realizan en las cuentas bancarias habituales, sin necesidad de trámite extra.

Jubilaciones y Pensiones (haber mínimo)

Hoy cobran los beneficiarios con DNI terminado en 9.

Haber mínimo: $411.959

Bono extraordinario: $70.000

Total: $481.959

PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor)

Hoy cobran los titulares con DNI terminado en 9.

Monto: $329.430

Bono: $70.000

Total: $399.430

AUH (Asignación Universal por Hijo)

Hoy cobran los titulares con DNI terminado en 9.

Monto por hijo: $153.414

Depósito del 80%: $122.731

El 20% restante se cobra con la Libreta AUH

SUAF (Asignaciones Familiares)

Hoy cobran los trabajadores registrados con DNI terminado en 9.

Montos variables según rango de ingresos (desde $15.585 hasta $74.033 por hijo)

Recordá que las Pensiones No Contributivas (PNC) ya finalizaron su cronograma el 15 de julio, y la Asignación por Embarazo (AUE) arranca mañana jueves 23. Para más detalles, consultá Mi ANSES.