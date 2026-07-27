El Gobierno de Formosa apuesta a la innovación con una nueva capacitación para el sector industrial

Empresas, profesionales y técnicos de Formosa participarán el próximo 30 de julio del Segundo Workshop "Creatividad e Innovación", una jornada destinada a promover herramientas que permitan fortalecer la competitividad, mejorar la productividad e impulsar los procesos de transformación del sector industrial.

La actividad se desarrollará en la Sala de Exposición del Polo Científico, Tecnológico y de Innovación de Formosa, con acreditación prevista para las 11. La iniciativa forma parte del Programa Mejora de la Competitividad Industrial 2026, impulsado por el Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas de la provincia, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Económico y la Dirección de Industria, Hidrocarburos y Minería.

La capacitación estará a cargo del especialista Eduardo Kastika, quien abordará distintas estrategias vinculadas a la creatividad aplicada a las organizaciones, el crecimiento empresarial, la incorporación de valor agregado, la mejora de la productividad y los procesos de digitalización.

Además de las exposiciones, el workshop incluirá talleres prácticos y espacios de trabajo colaborativo entre empresas, profesionales, facilitadores y técnicos, con el objetivo de fomentar el intercambio de experiencias y la aplicación de herramientas innovadoras en el ámbito productivo.

La propuesta está dirigida a empresas, pequeñas y medianas industrias, profesionales y técnicos interesados en incorporar nuevas estrategias que contribuyan a fortalecer sus procesos productivos y mejorar su competitividad, en un contexto donde la innovación y la transformación tecnológica adquieren un papel cada vez más relevante para el desarrollo del sector industrial formoseño.

.La apuesta a la educación técnica en Formosa

El Gobierno de Formosa formalizó una iniciativa destinada a fortalecer la formación de estudiantes de carreras tecnológicas que se dictan en distintos puntos de la provincia. El convenio busca ampliar las oportunidades de aprendizaje y generar nuevas instancias de vinculación entre los institutos de formación superior y una de las instituciones de referencia en materia de innovación tecnológica.

La propuesta alcanzará a estudiantes de las tecnicaturas superiores en Soporte de Infraestructura, Software y Desarrollo de Software, así como a quienes cursan el Trayecto Técnico Profesional Auxiliar en Inteligencia Artificial y el Profesorado en Educación Tecnológica en distintas localidades de la provincia.

En ese marco, la Dirección de Educación Superior del Ministerio de Cultura y Educación y el Instituto Politécnico Formosa “Dr. Alberto Marcelo Zorrilla” firmaron el Acta Complementaria N° 1 del Acuerdo Marco de Colaboración.