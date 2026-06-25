Se viene el eclipse solar más largo del siglo: cuándo será y cuánto durará

Fanáticos de la astronomía, de la astrología o simplemente curiosos aguardan la llegada de los eclipses cada año por tratarse de un fenómeno atractivo y relevante para cada una de estas disciplinas. Sin embargo, el próximo año, tendrá lugar el eclipse más largo de todo el siglo, un acontecimiento que todos deberían agendar.

Se trata de un eclipse solar que ocurrirá exactamente el próximo 2 de agosto de 2027 y que tendrá una duración exacta de 6 minutos y 23 minutos, rompiendo el récord del ocurrido el 8 de abril de 2024 con una duración de 4 minutos y 28 segundos. Un eclipse solar ocurre cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra. Es por eso que, mientras tenga lugar el fenómeno, el cielo permanecerá completamente oscuro, dejando visible únicamente la corona del Sol alrededor de este cuerpo celeste.

Los expertos sostienen que la característica que más llama la atención del fenómeno del próximo año es que se dará en alineación perfecta de la Tierra, la Luna y el Sol. La Luna, por su parte, proyectará una sombra de 258 kilómetros de ancho. Además, se extenderá a lo largo de 15.227 kilómetros sobre la superficie terrestre, según un informe de The Economic Times.

Dónde se podrá ver el eclipse más largo del siglo XXI

Especialistas en astronomía indicaron que el eclipse solar del 2 de agosto de 2027 se podrá ver con mayor claridad en la ciudad de Luxor, Egipto. Otros lugares que tendrán la posibilidad de apreciar el eclipse más largo del siglo XXI son:

Marruecos

Túnez

Argelia

Sudán

Yemen

Arabia Saudita



Asimismo, el fenómeno será visible -aunque de forma parcial- en distintas regiones de Europa.

Cuál fue el eclipse más largo de la historia

Si bien el eclipse solar del próximo 2 de agosto de 2027 será el más largo del siglo XXI no alcanzará el récord batido por el ocurrido el 7 de junio 1955. Ese día se registró el eclipse más largo de toda la historia moderna con 7 minutos 8 segundos. El fenómeno astronómico se pudo observar mayormente en regiones de Asia como India, Myanmar y Filipinas.

Ahora bien, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) ya sabe cuándo tendrá lugar el eclipse con récord de tiempo absoluto: la fecha es el 16 de julio de 2186. Se calcula que va a tener una duración de 7 minutos 29 segundos.