Las maravillas nocturnas de Mendoza volvieron a brillar en el mundo gracias a las astrofotografías capturadas en Malargüe y La Payunia, que fueron publicadas en las redes sociales oficiales de Astronomy Picture of the Day (APOD), el prestigioso programa de divulgación astronómica de la NASA.

El autor de estas impresionantes imágenes es Lucas D’Ortone, un astrofotógrafo argentino originario de Mar del Plata con más de 15 años de experiencia en la captura del cosmos. Su trabajo fue reconocido por APOD como parte de una selección exclusiva de las mejores fotos astronómicas actuales a nivel mundial.

Los paisajes elegidos para estas fotografías son escenarios naturales destacados por su baja contaminación lumínica, ideales para la observación del cielo profundo. Malargüe y el Área Natural Protegida La Payunia son reconocidos por sus cielos oscuros y condiciones óptimas para registrar fenómenos celestes, al igual que El Sosneado y sectores de la emblemática Ruta 40.

Estas imágenes no solo muestran el firmamento, sino que integran objetos y fenómenos astronómicos con la geografía local, logrando postales únicas que revelan la belleza del universo desde la tierra mendocina.

Las imágenes publicadas muestran postales poco habituales: la galaxia de Andrómeda sobre El Sosneado, las Nubes de Magallanes visibles desde Mendoza y la Cruz del Sur iluminando la noche sobre La Payunia. También aparecen los Castillos de Pincheira y el volcán Payén Liso bajo cielos completamente estrellados.

Impresionantes imágenes del astrofotógrafo argentino Lucas D’Ortone.

Lucas D’Ortone aclaró que, aunque sus fotos ya están disponibles en el Instagram oficial de APOD, aún no fueron publicadas como "Imagen Astronómica del Día" en el sitio web principal del programa de la NASA, un reconocimiento que espera próximamente.

Astroturismo en Mendoza

Aunque las fotografías todavía no fueron seleccionadas como la “Imagen Astronómica del Día” en el sitio oficial de APOD, sí lograron un lugar en el Instagram del programa, una cuenta seguida por millones de personas y considerada una referencia mundial para aficionados y especialistas de la astronomía.

Además de su labor artística, D’Ortone se dedica a la difusión científica a través de talleres, buscando compartir su pasión y conocimiento sobre el cosmos con la comunidad.

El reconocimiento no es casual. El sur mendocino se transformó en uno de los puntos favoritos para el astroturismo en Argentina gracias a la escasa contaminación lumínica y la nitidez de sus cielos. De hecho, muchos fotógrafos y observadores eligen zonas de Malargüe para registrar eclipses, lluvias de meteoros y fenómenos astronómicos que en otros lugares resultan difíciles de ver.