Lluvia de estrellas Líridas: cuándo es y cuál es el mejor momento para observarla

Un espectáculo astronómico único se vivirá en los próximos días con la lluvia de meteoros Líridas. Es uno de los principales fenómenos que capta la atención de los investigaciones, ya que cada año permite estudiar el comportamiento de los fragmentos cometarios que ingresan a la atmósfera terrestre.

El pico máximo de actividad tendrá lugar entre el marte 21 de abril y el miércoles 22, y podrá verse principalmente desde el hemisferio norte. Según la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), los observadores se verán favorecidos por la presencia de una luna en cuatro menguante que se ocultará antes de que inicie el pico de actividad.

Así, está garantizado que habrá un cielo más oscuro y una mejor visibilidad de las Líridas. Por su parte, la organización científica American Meteor Society (AMS) indicó que la tasa esperada de meteoros oscila entre 10 y 20 por hora en condiciones ideales, aunque la cifra puede variar por las condiciones atmosféricas y la contaminación lumínica en cada región.

Qué son los meteoros Líridas

Las Líridas son las lluvias de meteoros más antiguas registradas, con reportes desde hace más de 2500 de años en crónicas de China y Grecia (687 a.C.)

El evento se produce cuando la Tierra atraviesa el rastro de partículas dejado por el cometa Thatcher (C/1861 G1), que suele ser cada abril. Este cometa tiene un periodo orbital de 415 años.

La actividad de las Líridas suele mantenerse estable, pero hay ocasiones en las que han estallado, como en 1982. Como aparecen cada año, los investigadores pueden organizar campañas de observación, recopilar datos para mejorar la compresión sobre la interacción entre cometas y atmósfera terrestre.

¿Cómo y dónde ver la lluvia de meteoros Líridas en 2026?

Los fanáticos de la astronomía podrán ver la lluvia de Líridas durante la madrugada del miércoles, especialmente desde la medianoche y antes del amanecer. El radiante de estos meteoros se encuentra en la constelación Lyra y se eleva en el cielo del hemisferio norte, ampliando de esta manera la ventana de visibilidad.

Mientras que en el hemisferio sur el fenómeno será menos visible dada la posición baja del radiante sobre el horizonte. Para poder observar el fenómeno se sugiere estar alejado de fuentes de luz artificial y disponer de al menos 30 minutos para que la vista se adapte plenamente a la oscuridad.

La lluvia de Líridas se caracteriza por la velocidad de sus partículas: ingresan en la atmósfera terrestre a 49 kilómetros por segundo (30 millas por segundo), informó la NASA.

Suelen dejar rastros luminosos que se distinguen como estelas fugaces en el cielo nocturno. En algunas ocasiones, algunos meteoros generan destellos brillantes denominados bólidos.