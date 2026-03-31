Eventos y fenómenos astronómicos abril 2026: todo lo que va a suceder este mes

Las Lluvia de meteoros Líridas se posicionan como el fenómeno más relevante de abril

Abril llega con propuestas atractivas para quienes siguen de cerca la astronomía. El calendario astronómico incluye distintos eventos astronómicos que permiten observar el cielo con facilidad, desde fases de la Luna hasta lluvias de meteoros visibles sin necesidad de equipamiento especializado.

Fases de la Luna en abril de 2026

Dentro del calendario astronómico, las fases lunares ocupan un lugar central. La Luna influye directamente en la visibilidad del cielo nocturno y marca el ritmo de la observación durante todo el mes.

En abril de 2026, las fases serán las siguientes:

Cuarto menguante : 7 de abril.

: 7 de abril. Luna nueva: 16 de abril.

16 de abril. Cuarto creciente : 23 de abril.

: 23 de abril. Luna llena: 30 de abril.

Durante la Luna nueva, el cielo se presenta más oscuro, lo que favorece la observación de estrellas y otros objetos celestes tenues. En cambio, la Luna llena ilumina gran parte del cielo, dificultando la visibilidad de algunos cuerpos, aunque ofrece una postal impactante para la contemplación o la fotografía.

Los cuartos creciente y menguante representan un punto intermedio, con una luminosidad equilibrada que permite combinar la observación lunar con otros elementos del firmamento.

¿Habrá eclipses en abril de 2026?

Entre los eventos astronómicos más esperados suelen destacarse los eclipses. Sin embargo, en abril de 2026 no habrá eclipses relevantes visibles. Esta ausencia responde a la dinámica habitual del calendario, ya que estos fenómenos ocurren en períodos específicos del año.

A pesar de ello, el mes no pierde atractivo dentro de la astronomía, ya que ofrece otros fenómenos accesibles que permiten disfrutar del cielo nocturno sin necesidad de esperar eventos excepcionales.

Lluvia de meteoros: las Líridas en abril

Uno de los puntos más destacados del calendario astronómico de abril son las Líridas, una lluvia de meteoros conocida por su regularidad. Este fenómeno se encuentra activo entre el 16 y el 25 de abril, con su punto máximo durante la noche del 21 al 22.

En condiciones ideales, es posible observar entre 10 y 20 meteoros por hora. Aunque no se trata de la lluvia más intensa del año, su constancia la convierte en una de las más valoradas dentro de los eventos astronómicos de esta época.

En 2026, las condiciones de observación serán favorables. La Luna estará en fase creciente, pero su brillo no será lo suficientemente intenso como para interferir significativamente con la visibilidad de los meteoros.

Las distintas fases de la Luna marcan el ritmo del cielo nocturno a lo largo del mes.

Cómo observar los eventos astronómicos de abril

La astronomía ofrece la posibilidad de disfrutar del cielo sin grandes recursos técnicos. En abril, varios de los eventos astronómicos pueden apreciarse a simple vista, siempre que se tengan en cuenta algunas condiciones básicas.

La elección de un lugar con baja contaminación lumínica resulta clave para mejorar la experiencia. Alejarse de zonas urbanas permite distinguir con mayor claridad tanto las estrellas como los meteoros.

El momento de observación también influye, ya que el cielo cambia a lo largo de la noche. En muchos casos, las horas más avanzadas ofrecen mejores condiciones. Además, es importante permitir que la vista se adapte a la oscuridad, evitando el uso constante de pantallas que puedan afectar la percepción.

En este contexto, el uso de aplicaciones puede ser útil para identificar constelaciones, planetas y otros objetos, facilitando la exploración del cielo incluso sin experiencia previa.

Un mes accesible para disfrutar del cielo

Abril de 2026 se presenta como un período ideal para acercarse a la astronomía a través de fenómenos visibles y de fácil acceso. El calendario astronómico combina fases lunares, ausencia de eclipses y la presencia de las Líridas como principales eventos astronómicos.

Lejos de requerir conocimientos avanzados, el cielo de este mes ofrece oportunidades para observar y comprender mejor los movimientos del universo. Con condiciones favorables y propuestas variadas, abril se posiciona como un momento propicio para redescubrir el valor de mirar hacia arriba.